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Mali i Zi

Muhoviq dha deklaratë në polici për postimin për Njegoshin: Ne nuk kemi pse ta duam

Ish-zyrtari boshnjak Adnan Muhoviq u mor në pyetje në Petnjicë, me urdhër të Prokurorisë, pasi kritikoi mënyrën si iu paraqit nxënësve në Rozhajë vepra 'Kurora e Maleve' e Njegoshit.

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Adnan Muhoviq
Adnan Muhoviq. Foto: RTCG

Siç njofton RTCG, ish-zyrtari i Partisë Boshnjake dhe SPP-së, Adnan Muhoviq, u mor në pyetje nga policia në Petnjicë, me urdhër të Prokurorisë, për shkak të një postimi në Facebook ku kritikoi mënyrën se si iu paraqit nxënësve në Rozhajë vepra “Kurora e Maleve” e Petar II Petroviq Njegoshit. Më 14 nëntor, ai dha deklaratë para një zyrtari të Drejtorisë së Policisë — Qendrës Rajonale të Sigurisë Veri, në lidhje me postimin për shënimin e Ditës së Njegoshit si festë shtetërore.

Sipas raportimit të RTCG-së, Muhoviq shpjegoi se disa vargje të Njegoshit i ofendojnë ndjenjat fetare të myslimanëve dhe se mbështetja e veprave të tilla nuk përputhet me besimin e tij islam.

Ai theksoi se nuk e vë në pikëpyetje festën shtetërore të miratuar nga Kuvendi i Malit të Zi. Kundërshtimi i tij, sipas RTCG-së, lidhej me mënyrën se si udhëheqja e Gjimnazit të Rozhajës dhe mësuesit e gjuhës amtare u paraqitën nxënësve fragmente të veprës.

Në deklaratën e tij, Muhoviq u thirr në nenin 47 të Kushtetutës, që garanton lirinë e shprehjes, si dhe në nenin 79, që mbron të drejtat e popujve pakicë.

Pas dhënies së deklaratës, ai postoi në rrjetet sociale duke kritikuar qasjen selektive të Prokurorisë, duke përmendur statujat e Ratko Mladić dhe Pavle Đurišić. Postimi i tij përfundonte me fjalët: “Ne nuk kemi pse ta duam Njegoshin!”

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