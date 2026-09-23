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23 Sht 2026
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GJKKO jep njoftim zyrtar: Nesër seancë pyetjeje me Vlora Hysenin, ish-drejtuesen e SHISH Rusia nis sulme ajrore kundër Kievit gjatë gjithë ditës, regjistrohen dy viktima Presidenti iranian i përgjigjet Trumpit në Asamblenë e OKB-së: Jemi viktima të terrorizmit, jo autorë Kush janë oligarkët rusë që pritet të hiqen nga lista e sanksioneve të BE-së dhe pse janë kaq të rëndësishëm? Jennifer Lopez dominon Javën e Modës në Milano me veshje Dolce & Gabbana
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Kronika

GJKKO jep njoftim zyrtar: Nesër seancë pyetjeje me Vlora Hysenin, ish-drejtuesen e SHISH

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Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka caktuar seancat për marrjen në pyetje të ish-drejtoreshës së SHISH, Vlora Hyseni, si dhe të Fatjon Kalluçit dhe Embro Sulejmanit, në kuadër të procedimit penal nr. 20/1 të vitit 2025.

Sipas njoftimit zyrtar të GJKKO-së, SPAK ka paraqitur më 23 shtator 2026 kërkesat për marrjen në pyetje të tre personave nën hetim, ndaj të cilëve janë vendosur më herët masa sigurie.

Vlora Hyseni, e dyshuar për veprat penale të parashikuara nga nenet 302/2 dhe 295/a/1 të Kodit Penal, ndodhet nën masën “arrest në shtëpi”.

Ndërkohë, Fatjon Kalluçi, i dyshuar për veprën penale të nenit 295/a/1, dhe Embro Sulejmani, i dyshuar për veprën penale të nenit 302/2, janë nën masën “arrest në burg”.

GJKKO ka bërë të ditur se seanca për Fatjon Kalluçin dhe Embro Sulejmanin do të zhvillohet më 24 shtator 2026, në orën 09:00.

Ndërsa seanca për marrjen në pyetje të Vlora Hysenit është caktuar po më 24 shtator 2026, në orën 12:00.

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