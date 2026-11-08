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Politika

Gjoba 500 mijë lekë ndaj protestuesit të maskuar, Bardhi: akt i paligjshëm, Hita ta revokojë

Kreu i grupit parlamentar të PD, Gazment Bardhi, i kërkoi drejtorit të përgjithshëm të Policisë, Skënder Hita, të revokojë gjobën ndaj protestuesit, duke e quajtur akt çnjerëzor ndaj një fëmije jetim.

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Protestuesi i gjobitur me 500 mijë lekë të reja.

Kreu i grupit parlamentar të PD, Gazment Bardhi, reagoi në rrjetet sociale pas gjobës prej 500 mijë lekësh të reja ndaj një protestuesi të maskuar, siç njofton Shqiptarja.com. Protestuesi është një i ri që, sipas burimit, kreu akte të dhunshme para Kryeministrisë gjatë tubimit të së shtunës.

Bardhi e përshkroi protestuesin si një fëmijë jetim, që u rrit jetim, dhe tha se shteti ka detyrë të kujdeset për të, ta mbrojë dhe t’i garantojë të drejtat, jo ta gjobisë, ta frikësojë apo ta ndëshkojë në mënyrë arbitrare.

Ai e quajti gjobën jo vetëm të paligjshme, por edhe çnjerëzore, mizore dhe thellësisht të papranueshme. Në citimin e tij, shuma jepet si 5 milionë lekë të vjetra, e njëjta shumë me 500 mijë lekët e reja.

Bardhi i bëri thirrje Skënder Hitës, Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, ta revokojë gjobën dhe të lërë mënjanë, qoftë edhe për pak sekonda, bindjen dhe shërbimin e tij politik ndaj Edi Ramës, si dhe të tregojë se në detyrën e tij ka mbetur ende pak njerëzi.

Sipas Bardhit, policia duhet t’u shërbejë qytetarëve, jo pushtetit, dhe shteti nuk duhet të kthehet kurrë në instrument frikësimi dhe ndëshkimi kundër më të pambrojturve.

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