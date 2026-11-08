Qendra amerikane e sigurisë së inteligjencës artificiale do të raportojë në Shtëpinë e Bardhë, ngrihen shqetësime për pavarësinë
Divizioni i Departamentit të Tregtisë që vlerëson sigurinë e modeleve të reja të inteligjencës artificiale ka mbetur pa drejtues të përhershëm dhe ka ndaluar publikimin e kërkimeve të tij, raporton Associated Press
Zyrtarëve të Qendrës për Avancimin e Inovacionit dhe Standardeve për Super Inteligjencën (CAISSI) — divizion i pavarur i Departamentit amerikan të Tregtisë, pjesë e Institutit Kombëtar të Standardeve dhe Teknologjisë (NIST), që vlerëson sigurinë e ofertave të reja të inteligjencës artificiale — u është kërkuar së fundmi të raportojnë joformalisht në një zyrë të Shtëpisë së Bardhë, siç raporton Associated Press, sipas dy ish-zyrtarëve qeveritarë që folën për agjencinë në kushte anonimiteti për të mbrojtur stafin aktual.
Qendra ka mbetur pa drejtues të përhershëm dhe ka ndaluar publikimin e kërkimeve të saj. Në prill, drejtori i saj u punësua dhe u shkarkua brenda pak ditësh; zëvendësuesi dha dorëheqjen pas disa muajsh, dhe tani drejtuesi i institutit mëmë shërben edhe si drejtor në detyrë. Në gusht, Kongresi filloi të kërkonte shpjegime pse qendra ndaloi publikimin e raporteve për sigurinë e sistemeve të AI; edhe OpenAI kishte kërkuar më shumë fonde e mbështetje për divizionin, i cili ka një buxhet prej vetëm 10 milionë dollarësh në vit — rreth një e teta e homologut britanik.
Kritikët shqetësohen se dega ekzekutive mund të politizojë vendime që prekin gjithçka, nga siguria kibernetike te armët biologjike, dhe se gjetjet mund të ndryshohen ose të zbuten në favor të industrisë së teknologjisë, së cilës i është besuar kryesisht vetëpolicimi. Caroline Siegel Singh nga Federata e Shkencëtarëve Amerikanë thekson rëndësinë e ekspertëve teknokratë jopartiakë, ndërsa Amos Toh i Qendrës Brennan për Drejtësi thotë se lënja e laboratorëve të policësojnë vetë modelet e tyre dobëson kontrollet e pavarura. Të tjerë argumentojnë se afrimi me presidentin Trump mund t’i japë divizionit më shumë rëndësi dhe ndoshta më shumë fonde.
Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj pyetjeve specifike për CAISSI-n, por tha në një deklaratë se presidenti Trump ka themeluar zyrtarisht “Forcën e Super Inteligjencës”, ka porositur një raport rreziqesh nga këshilli i tij i këshilltarëve për shkencën dhe teknologjinë dhe do të sigurojë udhëheqjen e vazhdueshme amerikane në këtë fushë. Trump i ka dhënë drejtorit të inteligjencës kombëtare Jay Clayton drejtimin e forcës së re, së bashku me shefin e teknologjisë së Pentagonit, Emil Michael.
Raportimi vjen ndërsa ankthi publik rritet për agjentët e AI që dalin jashtë kontrollit — në një rast të fundit, një agjent i dërgoi policisë së Filadelfias një informacion të rremë për një çështje vrasjeje të pazgjidhur — dhe ndërsa, sipas ekspertëve si Sayash Kapoor i Universitetit të Kalifornisë në Berkeley, ende nuk ekziston një proces standard për testimin e sigurisë së agjentëve që veprojnë në botën reale.
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