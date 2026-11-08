☁️
Tiranë 12°C · Vranët 08 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.83 ▲0%
ARI 4,075 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724 EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724
₿ CRYPTO
BTC $75,855 ▲ +0.13% ETH $2,228 ▼ -0.15% XRP $1.1519 ▼ -0.77% SOL $89.4000 ▼ -0.11%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0 % ARI 4,075 ▲0 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0 % ARI 4,075 ▲0 %
EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724 EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724
08 Nën 2026
Breaking
Zhytësit e Xhandarmërisë gjejnë trupin dhe automjetin në liqenin Bovansko Aksident me vdekje në Durrës, 26-vjeçarja në timon përplas këmbësorin e moshuar RFM do të ankohet te EHF-ja për shkurtesën e gabuar NMKD në transmetimin grek Qendra amerikane e sigurisë së inteligjencës artificiale do të raportojë në Shtëpinë e Bardhë, ngrihen shqetësime për pavarësinë Bassuener: Perëndimi dështoi ta kushtëzojë Serbinë për Kosovën, Kushtetuta e Koshtunicës synonte delegjitimimin e pavarësisë
Menu
Teknologji

Qendra amerikane e sigurisë së inteligjencës artificiale do të raportojë në Shtëpinë e Bardhë, ngrihen shqetësime për pavarësinë

Divizioni i Departamentit të Tregtisë që vlerëson sigurinë e modeleve të reja të inteligjencës artificiale ka mbetur pa drejtues të përhershëm dhe ka ndaluar publikimin e kërkimeve të tij, raporton Associated Press

· 3 min lexim

Zyrtarëve të Qendrës për Avancimin e Inovacionit dhe Standardeve për Super Inteligjencën (CAISSI) — divizion i pavarur i Departamentit amerikan të Tregtisë, pjesë e Institutit Kombëtar të Standardeve dhe Teknologjisë (NIST), që vlerëson sigurinë e ofertave të reja të inteligjencës artificiale — u është kërkuar së fundmi të raportojnë joformalisht në një zyrë të Shtëpisë së Bardhë, siç raporton Associated Press, sipas dy ish-zyrtarëve qeveritarë që folën për agjencinë në kushte anonimiteti për të mbrojtur stafin aktual.

Qendra ka mbetur pa drejtues të përhershëm dhe ka ndaluar publikimin e kërkimeve të saj. Në prill, drejtori i saj u punësua dhe u shkarkua brenda pak ditësh; zëvendësuesi dha dorëheqjen pas disa muajsh, dhe tani drejtuesi i institutit mëmë shërben edhe si drejtor në detyrë. Në gusht, Kongresi filloi të kërkonte shpjegime pse qendra ndaloi publikimin e raporteve për sigurinë e sistemeve të AI; edhe OpenAI kishte kërkuar më shumë fonde e mbështetje për divizionin, i cili ka një buxhet prej vetëm 10 milionë dollarësh në vit — rreth një e teta e homologut britanik.

Kritikët shqetësohen se dega ekzekutive mund të politizojë vendime që prekin gjithçka, nga siguria kibernetike te armët biologjike, dhe se gjetjet mund të ndryshohen ose të zbuten në favor të industrisë së teknologjisë, së cilës i është besuar kryesisht vetëpolicimi. Caroline Siegel Singh nga Federata e Shkencëtarëve Amerikanë thekson rëndësinë e ekspertëve teknokratë jopartiakë, ndërsa Amos Toh i Qendrës Brennan për Drejtësi thotë se lënja e laboratorëve të policësojnë vetë modelet e tyre dobëson kontrollet e pavarura. Të tjerë argumentojnë se afrimi me presidentin Trump mund t’i japë divizionit më shumë rëndësi dhe ndoshta më shumë fonde.

Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj pyetjeve specifike për CAISSI-n, por tha në një deklaratë se presidenti Trump ka themeluar zyrtarisht “Forcën e Super Inteligjencës”, ka porositur një raport rreziqesh nga këshilli i tij i këshilltarëve për shkencën dhe teknologjinë dhe do të sigurojë udhëheqjen e vazhdueshme amerikane në këtë fushë. Trump i ka dhënë drejtorit të inteligjencës kombëtare Jay Clayton drejtimin e forcës së re, së bashku me shefin e teknologjisë së Pentagonit, Emil Michael.

Raportimi vjen ndërsa ankthi publik rritet për agjentët e AI që dalin jashtë kontrollit — në një rast të fundit, një agjent i dërgoi policisë së Filadelfias një informacion të rremë për një çështje vrasjeje të pazgjidhur — dhe ndërsa, sipas ekspertëve si Sayash Kapoor i Universitetit të Kalifornisë në Berkeley, ende nuk ekziston një proces standard për testimin e sigurisë së agjentëve që veprojnë në botën reale.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu