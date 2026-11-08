SHBA i kërkon Irakut të mbyllë pothuajse të gjitha kalimet kufitare me Iranin, thotë ministri i Jashtëm irakian
Thesari amerikan i ka kërkuar Bagdadit të mbyllë të gjitha kalimet kufitare me Iranin, përveç dyve, si pjesë e presionit ekonomik ndaj Teheranit, ka deklaruar ministri i Jashtëm i Irakut, Fuad Hussein, në një intervistë për Al Jazeera-n. Bagdadi thotë se mbyllja e plotë do të ishte e vështirë dhe do të dëmtonte ekonominë irakiane.
Departamenti amerikan i Thesarit i ka kërkuar Irakut të mbyllë të gjitha kalimet kufitare me Iranin, përveç dyve, si pjesë e politikës së Uashingtonit për të rritur presionin ekonomik ndaj Teheranit, siç njofton Reuters duke cituar ministrin e Jashtëm irakian, Fuad Hussein.
Hussein e bëri deklaratën në një intervistë për Al Jazeera-n, ku sqaroi se njëri prej dy përjashtimeve ndodhet në rajonin e Kurdistanit. Kërkesa amerikane synon të ngushtojë rrugët tokësore përmes të cilave Irani tregton dhe furnizohet, në një kohë kur Uashingtoni ka zgjeruar bllokadën ndaj Teheranit edhe në kufijtë tokësorë dhe në Detin Kaspik me task-forcën e re Iron Gate, të shpallur një ditë më parë nga Komanda Qendrore amerikane (CENTCOM).
Ministri irakian e cilësoi kërkesën të vështirë për t’u zbatuar plotësisht. “Ka shumë kalime kufitare zyrtare dhe jozyrtare me Iranin, dhe mbyllja e të gjithave do të ishte e vështirë dhe do të ndikonte në ekonominë tonë. Amerikanët vazhdojnë të kërkojnë mbylljen e kalimeve, dhe ne jemi aktualisht në diskutime me ta”, tha Hussein, siç raporton Reuters.
Muajin e kaluar, Iraku mbylli pikën e ngarkuar kufitare Sheeb me Iranin, për të rishikuar masat e sigurisë dhe për të instaluar pajisje zbulimi me qëllim ndalimin e kontrabandës — një hap që Bagdadi e ndërmori ndërsa presioni amerikan mbi rrugët e furnizimit të Iranit po rritej. Iraku ndan me Iranin një kufi të gjatë tokësor dhe vëllime të mëdha tregtie, ndaj çdo mbyllje e gjerë e kalimeve do të kishte pasoja të drejtpërdrejta për ekonominë irakiane, çka e bën kërkesën e Uashingtonit një provë të ndjeshme për qeverinë në Bagdad, e cila përpiqet të mos bëhet pjesë e konfliktit mes SHBA-së dhe Iranit.
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