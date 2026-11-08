☁️
Tiranë 12°C · Vranët 08 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.83 ▲0%
ARI 4,075 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724 EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724
₿ CRYPTO
BTC $75,855 ▲ +0.13% ETH $2,228 ▼ -0.15% XRP $1.1519 ▼ -0.77% SOL $89.4000 ▼ -0.11%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0 % ARI 4,075 ▲0 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0 % ARI 4,075 ▲0 %
EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724 EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724
08 Nën 2026
Breaking
Zhytësit e Xhandarmërisë gjejnë trupin dhe automjetin në liqenin Bovansko Aksident me vdekje në Durrës, 26-vjeçarja në timon përplas këmbësorin e moshuar RFM do të ankohet te EHF-ja për shkurtesën e gabuar NMKD në transmetimin grek Qendra amerikane e sigurisë së inteligjencës artificiale do të raportojë në Shtëpinë e Bardhë, ngrihen shqetësime për pavarësinë Bassuener: Perëndimi dështoi ta kushtëzojë Serbinë për Kosovën, Kushtetuta e Koshtunicës synonte delegjitimimin e pavarësisë
Menu
Konflikti SHBA - Iran

SHBA i kërkon Irakut të mbyllë pothuajse të gjitha kalimet kufitare me Iranin, thotë ministri i Jashtëm irakian

Thesari amerikan i ka kërkuar Bagdadit të mbyllë të gjitha kalimet kufitare me Iranin, përveç dyve, si pjesë e presionit ekonomik ndaj Teheranit, ka deklaruar ministri i Jashtëm i Irakut, Fuad Hussein, në një intervistë për Al Jazeera-n. Bagdadi thotë se mbyllja e plotë do të ishte e vështirë dhe do të dëmtonte ekonominë irakiane.

· 2 min lexim
Ministri i Jashtëm i Irakut, Fuad Hussein
Ministri i Jashtëm i Irakut, Fuad Hussein

Departamenti amerikan i Thesarit i ka kërkuar Irakut të mbyllë të gjitha kalimet kufitare me Iranin, përveç dyve, si pjesë e politikës së Uashingtonit për të rritur presionin ekonomik ndaj Teheranit, siç njofton Reuters duke cituar ministrin e Jashtëm irakian, Fuad Hussein.

Hussein e bëri deklaratën në një intervistë për Al Jazeera-n, ku sqaroi se njëri prej dy përjashtimeve ndodhet në rajonin e Kurdistanit. Kërkesa amerikane synon të ngushtojë rrugët tokësore përmes të cilave Irani tregton dhe furnizohet, në një kohë kur Uashingtoni ka zgjeruar bllokadën ndaj Teheranit edhe në kufijtë tokësorë dhe në Detin Kaspik me task-forcën e re Iron Gate, të shpallur një ditë më parë nga Komanda Qendrore amerikane (CENTCOM).

Kalimi kufitar Shalamcheh mes Irakut dhe Iranit
Kalimi kufitar Shalamcheh mes Irakut dhe Iranit

Ministri irakian e cilësoi kërkesën të vështirë për t’u zbatuar plotësisht. “Ka shumë kalime kufitare zyrtare dhe jozyrtare me Iranin, dhe mbyllja e të gjithave do të ishte e vështirë dhe do të ndikonte në ekonominë tonë. Amerikanët vazhdojnë të kërkojnë mbylljen e kalimeve, dhe ne jemi aktualisht në diskutime me ta”, tha Hussein, siç raporton Reuters.

Muajin e kaluar, Iraku mbylli pikën e ngarkuar kufitare Sheeb me Iranin, për të rishikuar masat e sigurisë dhe për të instaluar pajisje zbulimi me qëllim ndalimin e kontrabandës — një hap që Bagdadi e ndërmori ndërsa presioni amerikan mbi rrugët e furnizimit të Iranit po rritej. Iraku ndan me Iranin një kufi të gjatë tokësor dhe vëllime të mëdha tregtie, ndaj çdo mbyllje e gjerë e kalimeve do të kishte pasoja të drejtpërdrejta për ekonominë irakiane, çka e bën kërkesën e Uashingtonit një provë të ndjeshme për qeverinë në Bagdad, e cila përpiqet të mos bëhet pjesë e konfliktit mes SHBA-së dhe Iranit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu