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Kosova

Projektbuxheti 2027: Mbi 224 milionë euro për Ministrinë e Mbrojtjes, 122,4 milionë për investime kapitale

Nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes prej 224.168.705 eurosh, pjesa më e madhe shkon për modernizimin dhe pajisjen e FSK-së, ndërsa ekspertët e sigurisë e vlerësojnë rritjen si të domosdoshme për përmbylljen e transformimit të forcës sipas standardeve të NATO-s.

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Pjesëtarë të FSK-së gjatë stërvitjes

Qeveria e Kosovës ka miratuar projektbuxhetin për vitin 2027, me vlerë të përgjithshme 4,27 miliardë euro, dhe një nga zërat më të rëndësishëm të tij është mbrojtja. Sipas raportimit të RTK-së, për Ministrinë e Mbrojtjes janë paraparë 224.168.705 euro, nga të cilat 122,4 milionë euro do të shkojnë për investime kapitale.

Siç njofton RTK, fokusi i shpenzimeve mbetet modernizimi, pajisja dhe avancimi i kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), ndërsa 58,7 milionë euro nga buxheti i ministrisë janë planifikuar për paga dhe mëditje. Në nivel të përgjithshëm, projektbuxheti parashikon mbi 1,4 miliardë euro për subvencione dhe transfere, si dhe mbi një miliard euro secila për pagat e mëditjet dhe për investimet kapitale.

Ekspertët e çështjeve të sigurisë thonë se buxheti për ushtrinë nuk është asnjëherë i mjaftueshëm përballë nevojave të vazhdueshme për pajisje dhe armatim modern. Njohësi i çështjeve të sigurisë, Nuredin Ibishi, vlerëson se pajisjet me armatim të ri bëhen sipas standardeve bashkëkohore të luftimit — nga sistemet raketore dhe dronët, te mbrojtja kundërajrore, lufta antiblind dhe mbrojtja kibernetike — dhe se FSK-ja po i mbush kapacitetet e pritura.

Profesori i gjeopolitikës dhe çështjeve të sigurisë, Dorajet Imeri, thekson se shpenzimet e mbrojtjes janë mbi 2 për qind të BPV-së, duke përmbushur angazhimet që kërkon NATO. Sipas tij, meqë Kosova po e ndërton ushtrinë nga fillimi, këto investime nuk janë barrë e re për buxhetin, por rruga për ta përmbyllur transformimin rrënjësor të FSK-së sipas standardeve të NATO-s.

Sipas vlerësimit të ekspertëve të cituar nga RTK, rritja e buxhetit të mbrojtjes shihet si domosdoshmëri që FSK-ja të shndërrohet në një forcë moderne e profesionale, e ndërveprueshme me NATO-n dhe në gjendje ta përmbushë plotësisht mandatin e saj kushtetues e ligjor.

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