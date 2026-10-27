Gjoba dhe pezullime, Komisioni i Disiplinës jep sanksionet e radhës për klube e zyrtarë
Komisioni i Disiplinës së Federatës Shqiptare të Futbollit ka dhënë dënimet e radhës për klube apo zyrtarë në të gjitha kategoritë e futbollit në vendin tonë.
Vllaznia dhe Dinamo janë dy prej klubeve që janë përfshirë në këto masa disiplinore me klubin shkodran që është gjobitur, ndërsa te kryeqytetasit ka një zyrtar të sanksionuar.
Vendimi i Komisionit të Disiplinës dhe Etikës së FSHF thotë si më poshtë:
“KF Vllaznia, për sjellje të gabuar të spektatorëve, duke hedhur sende në fushën e lojës, në bazë të nenit 17/2/b të KDE, dënohet me gjobë në masën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë.
Zyrtari i FC Dinamo City, Andri Cara, për sjellje josportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes, në bazë të nenit 14/1/j të KDE dënohet me 5 (pesë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.
KF Sopoti, për sjellje të gabuar të spektatorëve, duke hedhur sende në fushën e lojës, në bazë të nenit 17/2/b të KDE, dënohet me gjobë në masën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë. Në bazë të nenit 76/1/a të KDE, gjoba aplikohet në masën 50%.
Zyrtari i Eagle Football, Edison Kaja, për shkelje të rregullave themelore të sjelljes së mirë, duke hyrë në fushën e lojës në mënyrë të paautorizuar dhe të parregullt, në bazë të nenit 13/2/a të KDE, dënohet me 3 (tre) ndeshje pezullim nga veprimtaritë.
Zyrtari i Eagle Football, Andi Matraxhiu, për sjellje josportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes në mënyrë të përsëritur, në bazë të neneve 6/4, 14/1/j dhe 33 të KDE dënohet me gjobë në masën 20.000 (njëzet mijë) lekë si dhe 6 (gjashtë) ndeshje pezullim nga çdo veprimtari e organizuar nga FSHF.
Në zbatim të nenit 6/5 të KDE, Eagle Football ka përgjegjësi solidare për mbulimin e detyrimeve monetare të zyrtarëve të klubit.
Zyrtari i KF Tërbuni, Mario Bytyçi, për sjellje josportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes, në bazë të nenit 14/1/j të KDE dënohet me 4 (katër) ndeshje pezullim nga aktiviteti.
Zyrtari i FK Tomori, Klodian Arbri, për sjellje josportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes, në bazë të nenit 14/1/j të KDE dënohet me 4 (katër) ndeshje pezullim nga aktiviteti.
Zyrtari i KF Laçi U-17, Naim Halilaj, për sjellje josportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes në mënyrë të përsëritur, në bazë të neneve 6/4, 14/1/j dhe 33 të KDE dënohet me gjobë në masën 20.000 (njëzet mijë) lekë si dhe 6 (gjashtë) ndeshje pezullim nga çdo veprimtari e organizuar nga FSHF.
Në zbatim të nenit 6/5 të KDE, KF Laçi ka përgjegjësi solidare për mbulimin e detyrimeve monetare të zyrtarëve të klubit.
Lojtari i FK Apolonia U-17, Eldi Bitri, për sjellje josportive ndaj lojtarëve të ekipit kundërshtar, në bazë të nenit 14/1/b të KDE dënohet me 2 (dy) ndeshje pezullim nga aktiviteti.
Lojtari i FK Apolonia U-17, Marelio Hina, për sjellje të dhunshme ndaj lojtarëve të ekipit kundërshtar, në bazë të nenit 14/1/h të KDE dënohet me 4 (katër) ndeshje pezullim nga aktiviteti.
Lojtari i FK Partizani U-17, Noel Hasa, për sjellje josportive ndaj lojtarëve të ekipit kundërshtar, në bazë të nenit 14/1/b të KDE dënohet me 2 (dy) ndeshje pezullim nga aktiviteti.
Lojtari i FK Partizani U-17, Briseld Mesiti, për sjellje të dhunshme ndaj lojtarëve të ekipit kundërshtar, në bazë të nenit 14/1/h të KDE dënohet me 4 (katër) ndeshje pezullim nga aktiviteti.
Zyrtari i FK Partizani U-17, Bektash Çapoku, për sjellje josportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes, në bazë të nenit 14/1/j të KDE dënohet me 4 (katër) ndeshje pezullim nga aktiviteti.
AK Lefter Millo, për braktisjen e ndeshjes së vlefshme të Kampionatit Kombëtar të Kategorisë së Tretë, kundër KF Turbina, në bazë të nenit 16/1 të KDE, dënohet me gjobë në masën 100.000 (njëqind mijë) lekë dhe humbet ndeshjen në tavolinë me rezultatin 3-0. Sipas nenit 76/1/e të KDE, gjoba të aplikohet në masën 3%.
Football Republic U-17, për shkelje të rregullave themelore të sjelljes së mirë, duke shkaktuar akte dhune ndaj lojtarëve të ekipit kundërshtar dhe si pasojë ndërprerjen përfundimtare të ndeshjes, në bazë të neneve 8/1, 13, 16/1 dhe 77 të KDE, dënohet me gjobë në masën 300.000 (treqind mijë) lekë dhe humbet ndeshjen në tavolinë me rezultatin 3-0. Sipas nenit 76/1/e të KDE, gjoba të aplikohet në masën 3%.
Football Republic, në bazë të nenit 6/1/a të KDE, paralajmërohet se, në rast përsëritjeje të akteve të dhunës në fushën e lojës, do të jetë subjekt i masave disiplinore më të rënda, të parashikuara nga Kodi i Disiplinës dhe Etikës.
Rinia EL U-14, për aktivizimin e një lojtari që nuk kishte të drejtë të luante në ndeshjen e vlefshme të Kategorisë së Dytë U-14, Zona Rajonale Tiranë, kundër FC Bulqiza U-14, në bazë të neneve 19/2 dhe 19/4/a të KDE, humbet ndeshjen në tavolinë me rezultatin 3-0.
Zyrtari i Rinia EL U-14, Edison Merjo,për aktivizimin e një lojtari që nuk kishte të drejtë të luante, në bazë të nenit 19/4/b të KDE, dënohet me 6 (gjashtë) muaj pezullim nga aktiviteti.
Dinamo 14 A, U-9, për braktisjen e ndeshjes së vlefshme të Kategorisë së Dytë U-9, Zona Rajonale Tiranë, kundër Football Republic D, U-9, në bazë të nenit 16/1 të KDE, dënohet me gjobë në masën 100.000 (njëqind mijë) lekë dhe humbet ndeshjen në tavolinë me rezultatin 3-0. Sipas nenit 76/1/e të KDE, gjoba të aplikohet në masën 3%.
AP Dinamo Junior U-11, për braktisjen e ndeshjes së vlefshme të Kategorisë së Dytë U-11, Zona Rajonale Tiranë, kundër BS East Park U-11, në bazë të nenit 16/1 të KDE, dënohet me gjobë në masën 100.000 (njëqind mijë) lekë dhe humbet ndeshjen në tavolinë me rezultatin 3-0. Sipas nenit 76/1/e të KDE, gjoba të aplikohet në masën 3%.
Rrëzimin e kërkesës së lojtarit të FC Kinostudio, Mateo Kurti, si të pabazuar në Kodin e Disiplinës dhe Etikës.
Rrëzimin e kërkesës së lojtarit të SH.S Albpetrol, Endrit Çako, si të pabazuar në Kodin e Disiplinës dhe Etikës.
Rrëzimin e kërkesës së Eagle Football, si të pabazuar në Kodin e Disiplinës dhe Etikës.
Kundër vendimit lejohet ankim brenda 3 (tre) ditëve përpara Komisionit të Apelit”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.