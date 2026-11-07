Gjykata në Novi Sad cakton paraburgim deri në 30 ditë për sekretarin krahinor Predrag Vuletić dhe kryetaren e komisionit Diana Milović
Vuletić dhe Diana Milović dyshohen se, përmes konkursit për ndihmë banimi për familjet me tre ose katër fëmijë, u mundësuan personave që nuk plotësonin kushtet të përfitonin paligjshëm 130,9 milionë dinarë nga buxheti i Vojvodinës gjatë viteve 2021–2024.
Gjyqtari i procedurës paraprake i Departamentit të Posaçëm për Luftën kundër Korrupsionit të Gjykatës së Lartë në Novi Sad i caktoi paraburgim deri në 30 ditë sekretarit krahinor për politikë sociale të Vojvodinës, Predrag Vuletić, siç njofton portali Autonomija, duke u thirrur në 021.rs. Paraburgim iu caktua edhe Diana Milovićit, kryetares së komisionit për ndarjen e ndihmës së pakthyeshme për familjet me tre dhe katër fëmijë.
Sipas vendimit të gjykatës, paraburgimi Vuletićit iu caktua për shkak të rrezikut se mund të ndikojë te dëshmitarët dhe ta përsërisë veprën penale, ndërsa Milovićit për shkak të rrezikut të arratisjes dhe ndikimit te dëshmitarët. Kundër vendimit lejohet ankesë pranë këshillit penal jashtë seance të të njëjtit departament të Gjykatës së Lartë në Novi Sad.
Të dy ishin arrestuar më parë nën dyshimin për veprën penale të vazhduar të keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Sipas hetimit, përmes konkursit për ndarjen e ndihmës së pakthyeshme për zgjidhjen e çështjes së banimit ose përmirësimin e kushteve të banimit pas lindjes së fëmijës së tretë apo të katërt, gjatë viteve 2021–2024 ata u mundësuan personave të tjerë të përfitonin paligjshëm gjithsej 130,9 milionë dinarë nga buxheti krahinor.
Sipas të dhënave të hetimit, paratë u janë ndarë personave që nuk plotësonin as kushtin bazë të konkursit — lindjen e fëmijës së tretë ose të katërt. Prokuroria njoftoi se do të vazhdojë mbledhjen e provave dhe veprimet e nevojshme për marrjen e vendimit të prokurorisë.
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