Rey Mysterio do të udhëheqë Team Mexico në Survivor Series: kapiteni i parë për ndeshjen kundër Team USA
Rey Mysterio do të jetë kapiteni i Team Mexico në Survivor Series. Siç njofton Fightful, legjenda e WWE-së e ka shpallur vetë në rrjetet sociale se do ta udhëheqë skuadrën meksikane në ndeshjen klasike pesë kundër pesë kundër Team USA, që zhvillohet të shtunën, më 28 nëntor, në Daikin Park në Houston të Teksasit.
Shpallja vjen vetëm një ditë pasi Mysterio, në podcastin “What’s Your Story?” të Stephanie McMahon, kishte bërë të ditur rikthimin e formatit klasik të Survivor Series. “Kam folur me Adam Pearce dhe Nick Aldis dhe do të vëmë në skenë diçka shumë të veçantë: një ndeshje klasike pesë kundër pesë e Survivor Series, ku do të jetë Team USA kundër Team Mexico”, kishte thënë ai, pa zbuluar atëherë pjesëmarrësit dhe pa konfirmuar nëse do të ndeshej vetë.
Tani dilema e parë është zgjidhur. Siç raporton edhe 411Mania, Mysterio postoi të premten në mbrëmje në Instagram për të njoftuar se do ta udhëheqë Team Mexico, me mesazhin: “E dëgjuat të gjithë shpalljen e madhe këtë mëngjes… duhet të jeni atje! SHBA kundër Meksikës. Shihemi në H Town”.
Mysterio, anëtar i Hall of Fame të WWE-së dhe menaxher i përgjithshëm i AAA-së, është kështu emri i parë i konfirmuar i ndeshjes. Sipas Fightful, emrat e tjerë të të dyja skuadrave, përfshirë kapitenin e Team USA, do të shpallen në vijim. Survivor Series: WarGames 2026 transmetohet drejtpërdrejt në ESPN Unlimited në Shtetet e Bashkuara dhe në Netflix ndërkombëtarisht.
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