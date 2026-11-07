☀️
Tiranë 18°C · Kthjellët 07 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.83 ▲0.34%
ARI 4,075 ▼0.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
₿ CRYPTO
BTC $75,978 ▼ -0.28% ETH $2,246 ▲ +0.24% XRP $1.1706 ▼ -2.35% SOL $89.9100 ▼ -0.28%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 %
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
07 Nën 2026
Breaking
Bllokuan qarkullimin gjatë protestës në Tiranë, policia vendos 10 gjoba ndaj pjesëmarrësve NBA/ Cleveland ndalon Filadelfian, Lakers marrin kreun në Perëndim FOKUS – Trump: SHBA mund të jetë pushtuese në Iran SoftBank dhe ABB shqyrtojnë ndarjen e biznesit kinez për të shpëtuar marrëveshjen 5.4 miliardë dollarë për robotikën Shqipëria dhe Kosova nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi në fushën e inspektimeve
Menu
WWE

Rey Mysterio do të udhëheqë Team Mexico në Survivor Series: kapiteni i parë për ndeshjen kundër Team USA

· 2 min lexim

Rey Mysterio do të jetë kapiteni i Team Mexico në Survivor Series. Siç njofton Fightful, legjenda e WWE-së e ka shpallur vetë në rrjetet sociale se do ta udhëheqë skuadrën meksikane në ndeshjen klasike pesë kundër pesë kundër Team USA, që zhvillohet të shtunën, më 28 nëntor, në Daikin Park në Houston të Teksasit.

Shpallja vjen vetëm një ditë pasi Mysterio, në podcastin “What’s Your Story?” të Stephanie McMahon, kishte bërë të ditur rikthimin e formatit klasik të Survivor Series. “Kam folur me Adam Pearce dhe Nick Aldis dhe do të vëmë në skenë diçka shumë të veçantë: një ndeshje klasike pesë kundër pesë e Survivor Series, ku do të jetë Team USA kundër Team Mexico”, kishte thënë ai, pa zbuluar atëherë pjesëmarrësit dhe pa konfirmuar nëse do të ndeshej vetë.

Tani dilema e parë është zgjidhur. Siç raporton edhe 411Mania, Mysterio postoi të premten në mbrëmje në Instagram për të njoftuar se do ta udhëheqë Team Mexico, me mesazhin: “E dëgjuat të gjithë shpalljen e madhe këtë mëngjes… duhet të jeni atje! SHBA kundër Meksikës. Shihemi në H Town”.

Mysterio, anëtar i Hall of Fame të WWE-së dhe menaxher i përgjithshëm i AAA-së, është kështu emri i parë i konfirmuar i ndeshjes. Sipas Fightful, emrat e tjerë të të dyja skuadrave, përfshirë kapitenin e Team USA, do të shpallen në vijim. Survivor Series: WarGames 2026 transmetohet drejtpërdrejt në ESPN Unlimited në Shtetet e Bashkuara dhe në Netflix ndërkombëtarisht.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu