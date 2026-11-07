Jugoslav Gašić: S’ka bashkëpunim me Listën Serbe, por ndihma financiare për serbët e Kosovës nuk ndalet
Kandidati i Listës Studentore nga Kosova, Jugoslav Gašić, tha për RTS-në në Mitrovicë se pushteti i ri në Beograd nuk do të bashkëpunojë me Listën Serbe, të cilën e konsideron përgjegjëse për gjendjen e serbëve, por u zotua se pagat dhe ndihma sociale nuk do të ndërpriten dhe se shpërndarja e ndihmës do të rishikohet.
Jugoslav Gašić, kandidat për deputet i Listës Studentore nga Kosova, ka përjashtuar kategorikisht çdo bashkëpunim politik me Listën Serbe. “Nuk ka bashkëpunim me Listën Serbe. Me dikë që gjithë këtë kohë është fajtori kryesor dhe përgjegjës për këtë gjendje të serbëve, me ta vërtet nuk ka asnjë bashkëpunim”, tha Gašić, siç njofton Newsmax Balkans, duke iu referuar intervistës së tij për RTS-në në Mitrovicën e Kosovës.
Sipas Gašićit, ndryshimi i pushtetit në Beograd, të cilin ai e quajti “tërmet politik” me të cilin SNS-ja u dërgua në histori, do të ketë efekte të dukshme edhe në realitetin politik në Kosovë dhe në jetën e përditshme të serbëve atje. Ai akuzoi pushtetin e deritanishëm se ua ka cenuar dinjitetin serbëve në Kosovë, ua ka kufizuar lirinë e zgjedhjes politike dhe ka ushtruar presione, ndër të tjera edhe përmes kushtëzimit me vendet e punës.
Gašić njoftoi se përfaqësuesit e pushtetit të ri do t’i rishikojnë marrëveshjet e deritanishme dhe marrëveshjet ndërkombëtare, për të parë se çfarë mund të ndryshohet dhe për të ndalur përkeqësimin e mëtejshëm të gjendjes së serbëve, përfshirë edhe proceset e integrimit të arsimit dhe shëndetësisë. Ai tha se mes 250 kandidatëve të Listës Studentore janë katër përfaqësues të universiteteve nga Kosova — Dušan Đurđević, Milena Petrović, Emilija Marković dhe ai vetë — dhe se do të formohen ekipe ekspertësh për problemet e grumbulluara.
I pyetur për përfaqësuesit serbë në institucionet e Prishtinës, mandatet e të cilëve nuk mund të ndryshohen pa zgjedhje të reja, Gašić tha se Listës Serbe pozitat institucionale nuk do t’i shërbejnë si mbrojtje nga përgjegjësia e mundshme penale. “Ekzistojnë mekanizma të ndryshëm; gjëja më e rëndësishme është se do të kontrollohen”, tha ai.
Njëherësh, Gašić u bëri thirrje serbëve të Kosovës të mos u besojnë thashethemeve për ndërprerjen e pagave dhe ndihmës sociale, as pretendimeve se pushteti i ri do të heqë dorë nga Kosova. “Mund t’i porosis njerëzit të jenë plotësisht të qetë: nuk do të ndërpritet asnjë ndihmë financiare. Gjithçka që merret, do të vazhdojë të merret, madje do të insistojmë që vëllimi i saj të zgjerohet”, tha ai, duke shtuar se shpërndarja e ndihmës do të rishikohet, pagesat për ata që nuk kanë të drejtë do të ndalen dhe shpërndarja do të jetë e drejtë, jo e kushtëzuar nga mbështetja për Listën Serbe.
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