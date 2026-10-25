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25 Tet 2026
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Ukraina

Gjykata në Pragë dënon me shtatë vjet burg anëtarin e një grupi rus që luftoi në rajonin e Luhanskut

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Bohumil Dobrovolsky u dënua në mungesë nga Gjykata e Qytetit të Pragës për pjesëmarrje në një grup të armatosur të paligjshëm në territorin e pushtuar të Ukrainës, siç njofton Ukrinform, duke cituar Radion Çeke. Gjykata e shpalli vendimin më 21 tetor dhe e dënoi atë me shtatë vjet burg.

Dobrovolsky është anëtar i grupit rus “Qytetarët e Çekosllovakisë”, i njohur edhe si organizata “Ushtarët çekosllovakë në rezervë për paqen”. Përveç dënimit me burg, gjykata i shqiptoi atij edhe dhjetë vjet dëbim nga vendi, si dhe konfiskimin e 120.000 koronave çeke.

Sipas aktakuzës, Dobrovolsky iu bashkua në vitin 2016 grupeve të armatosura të paligjshme në rajonin e Luhanskut, ku u stërvit dhe shërbeu. Ai ruajti postblloqe kontrolli, patrulloi territorin dhe mori pjesë në “ruajtjen e rendit” në rajonin e pushtuar të Luhanskut.

Vetë Dobrovolsky, si anëtar i organizatës, kishte deklaruar në të kaluarën se kishte shkuar në Luhansk si vullnetar dhe se nuk kishte mbajtur armë, sepse nuk është tip i dhunshëm. Sipas tij, atje kishte shumë të njohur dhe donte të mësonte të vërtetën për situatën vendase.

Seanca u zhvillua në mungesë të të pandehurit, vendndodhja aktuale e të cilit nuk dihet, ndërsa vendimi nuk është ende përfundimtar. Avokati i tij, Pavel Polák, u tha gazetarëve pas shpalljes së vendimit se me shumë gjasë do ta apelojnë atë: “Me shumë gjasë do të apelojmë, afati po rrjedh. Pasi të këshillohem me klientin, do të shprehem më konkretisht.”

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