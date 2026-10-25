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Ukraina

Rusia sulmon Ukrainën me 84 dronë gjatë natës, mbrojtja ajrore neutralizon 55 prej tyre

Forcat Ajrore të Ukrainës: nga 84 dronët sulmues të lëshuar nga Rusia që nga mbrëmja e 24 tetorit, 55 u rrëzuan ose u shtypën, ndërsa u regjistruan goditje në 17 lokacione

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Foto arkiv: mbetjet e një droni rus Geran-2 të rrëzuar nga mbrojtja ajrore ukrainase.

Rusia e sulmoi sërish Ukrainën gjatë natës së 25 tetorit, në një valë që nisi qysh në mbrëmjen e 24 tetorit, rreth orës 18:00. Siç njofton Ukrinform, duke cituar Forcat Ajrore të Forcave të Armatosura të Ukrainës, armiku lëshoi gjithsej 84 mjete ajrore sulmuese pa pilot drejt territorit ukrainas.

Në sulm u përdorën dronë të tipit Shahed, 52 prej tyre reaktivë, dronë S8000 ‘Banderol’/’Dan-T’ dhe ‘Gerbera’, si dhe dronë-imitues të tipit ‘Parodiya’.

Dronët u lëshuan nga disa drejtime njëherësh: nga Shatalovo, Oryol, Bryansk, Kursk dhe Primorsko-Akhtarsk në Rusi, nga qyteti i pushtuar përkohësisht Doneck, si dhe nga Hvardiiske në Krimenë e pushtuar përkohësisht.

Sulmin ajror e zmbrapsën aviacioni, trupat raketore kundërajrore, njësitë e luftës elektronike dhe të sistemeve pa pilot, si dhe grupet e lëvizshme të zjarrit të Forcave të Mbrojtjes së Ukrainës. Sipas të dhënave paraprake, deri në orën 08:00, mbrojtja kundërajrore rrëzoi ose shtypi 55 mjete ajrore armike pa pilot, mes tyre dronë Shahed, 32 prej tyre reaktivë, S8000 ‘Banderol’/’Dan-T’, ‘Gerbera’ dhe dronë të llojeve të tjera.

Pavarësisht veprimit të mbrojtjes ajrore, u regjistruan goditje të mjeteve të sulmit ajror të armikut në 17 lokacione, ndërsa rënie të objektivave të rrëzuara, përkatësisht mbetjeve të tyre, u shënuan në 9 lokacione.

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