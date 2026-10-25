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25 Tet 2026
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Sporti

Flick përballë Mourinhos: Kam respekt të madh për të

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Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, foli në prag të ndeshjes kundër Real Madridit, një El Clasico spektakolare që do të luhet mbrëmjen e së dielës, ora 21:00. “Barça-Real është diçka ndryshe, ndeshja më e mirë që sporti ynë ka për të ofruar. Të gjithë do ta shikojnë. Është e pabesueshme. Janë vetëm tre pikë në lojë, por rreziqet janë shumë më të larta. Është fantastike të jesh pjesë e saj dhe mezi presim ndeshjen”.

“Jemi gati dhe kemi besim te skuadra. Real Madrid? Pres një skuadër shumë të sigurt. Ata janë një klub i shkëlqyer, me lojtarë të shkëlqyer dhe një trajner të shkëlqyer. Kanë lojtarë me cilësi të shkëlqyer në 30 metrat e fundit, e kanë treguar këtë në ndeshjet e fundit. Duhet t’i kushtojmë vëmendje dhe të jemi gati”.

Pastaj tema Mourinho: “Kam respekt të madh për të. Kur je trajner për kaq shumë vite dhe arrin sukses, kjo është një dëshmi e talentit tënd. Kur isha asistent i Löë, e takova në Madrid. Çdo lojtar që e ka stërvitur flet për të me shumë respekt. Ai është një koleg, dhe shumë i suksesshëm për këtë”.

Si ndalet Mbappé? “Për ne, pozicionimi është thelbësor, si në posedim ashtu edhe jashtë tij. Duhet të ruajmë distanca të mira midis linjave dhe të mbetemi kompaktë, është thelbësore kur luan me një linjë mbrojtëse lartë. Cubarsí dhe Gerard po kalojnë një sezon të shkëlqyer, ata plotësojnë njëri-tjetrin dhe po rriten së bashku”.

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