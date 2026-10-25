Hapen vendvotimet në Serbi: mbi 6,45 milionë votues zgjedhin parlamentin e ri
Vendvotimet u hapën në orën 7:00 dhe mbesin të hapura deri në 20:00. Në garë janë 18 lista me 2.418 kandidatë për 250 mandate, ndërsa sondazhet parashikojnë garë të ngushtë mes listës së Vuçiçit dhe Listës Studentore.
Vendvotimet në Serbi u hapën sot në orën 7:00 për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, në të cilat qytetarët zgjedhin përbërjen e re të Kuvendit Popullor. Siç njofton Newsmax Balkans, votohet për kuvendin e 15-të që nga rivendosja e sistemit shumëpartiak më 1990, ndërsa e drejta e votës u takon 6.451.292 votuesve në 8.392 vendvotime në vend dhe jashtë tij. Vendvotimet mbyllen në orën 20:00, deri kur zgjat edhe heshtja zgjedhore.
Sipas raportimit të Radio Mitrovicës së Veriut, për 250 mandatet garojnë 18 lista zgjedhore me gjithsej 2.418 kandidatë. Pragu zgjedhor për listat e shumicës është 3 për qind, ndërsa për listat e pakicave kombëtare vlen i ashtuquajturi prag natyror. Jashtë vendit votohet në 93 vendvotime në 37 shtete, ku janë regjistruar 102.147 votues.
Votuesit nga Kosova, siç njofton Radio Mitrovica e Veriut, nuk votojnë në vendbanimet e tyre, por në 60 vendvotime në Rashkë, Kurshumli, Tutin dhe Vranjë, sipas ndarjes së përcaktuar nga Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK), sepse autoritetet në Prishtinë nuk lejuan votimin në komunat e tyre. Në Vranjë votojnë votuesit e qarkut të Gjilanit, në Rashkë ata të qarkut të Mitrovicës, ndërsa në Kurshumli dhe Tutin votojnë qarku i Prishtinës, Pejës dhe Prizrenit sipas ndarjes së RIK-ut.
Agjencia Reuters vëren se zgjedhjet e parakohshme, të shpallura nga Vuçiçi në shtator, vijnë pas gati dy vjetësh protestash studentore kundër korrupsionit të perceptuar, të nxitura nga shembja e strehës në stacionin hekurudhor të Novi Sadit më 2024, ku humbën jetën 16 vetë. Vuçiçi dha dorëheqjen si president për të kandiduar për kryeministër. Sipas sondazhit të Ipsos-it të publikuar të enjten, të cilin e citon Reuters, lista e Vuçiçit prin me rreth 47 për qind, kundrejt 40 për qind të Listës Studentore, të udhëhequr nga kardiologu Ilija Srdanoviç, por sondazhe të tjera i kanë nxjerrë studentët përpara.
Treguesit e parë të rezultateve priten rreth dy orë pas mbylljes së vendvotimeve. RIK-u do të njoftojë gjatë ditës për ecurinë e votimit dhe pjesëmarrjen.
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