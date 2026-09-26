“Godzilla Minus Zero” sonte me premierë botërore në New York Film Festival: vazhdimi i filmit fitues të Oscar-it merr vlerësimin R
Vazhdimi i "Godzilla Minus One" të Takashi Yamazaki hapet sonte si Spotlight Gala e Festivalit të 64-t të Filmit të Nju Jorkut në Alice Tully Hall — filmi i parë Godzilla me vlerësimin R në historinë 70-vjeçare të franshizës.
Sonte, të shtunën më 26 shtator 2026, “Godzilla Minus Zero” e regjisorit Takashi Yamazaki ka premierën botërore si Spotlight Gala e edicionit të 64-t të Festivalit të Filmit të Nju Jorkut (NYFF), në Alice Tully Hall të Lincoln Center — me regjisorin dhe aktorët e filmit të pranishëm në tapetin e kuq.
Filmi është vazhdimi i shumëpritur i “Godzilla Minus One” (2023), që në vitin 2024 fitoi çmimin Oscar për efektet më të mira vizuale. Me atë triumf, Yamazaki u bë regjisori i parë që nga Stanley Kubrick (1969) që fiton atë çmim për filmin e tij — një arritje historike që e katapultoi vazhdimin ndër titujt më të pritur të vitit.
Ngjarjet e filmit të ri zhvillohen në vitin 1949, dy vjet pas ngjarjeve të filmit të parë: familja Shikishima përpiqet të rindërtojë jetën në Japoninë e shkatërruar pas luftës, derisa Godzilla rikthehet — më i madh dhe më i egër se kurrë më parë. Ryunosuke Kamiki dhe Minami Hamabe rikthehen në rolet e Kōichi dhe Noriko Shikishima, ndërsa Hidetaka Yoshioka rikthehet si Kenji Noda.
Motion Picture Association (MPA) e ka vlerësuar filmin me R (për “some violent content/bloody images”) — filmi i parë Godzilla me vlerësimin R në më shumë se 70 vjet histori të franshizës. Të gjithë filmat e mëparshëm të serisë kishin marrë vlerësimin PG-13 ose më të ulët.
“Godzilla Minus Zero” është gjithashtu prodhimi i parë japonez i xhiruar ekskluzivisht për IMAX. Filmi do të dalë në kinematë e Japonisë më 3 nëntor, ndërsa në Shtetet e Bashkuara më 6 nëntor përmes GKIDS — në kinema dhe në IMAX. “Është nder i madh ta prezantojmë filmin për herë të parë para një audience globale në Nju Jork”, u shpreh Yamazaki.
Burimi: TheWrap dhe Dark Horizons
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