Kariçi i dorëzon RIK-ut dokumentacionin: 10.603 firma të vlefshme, mbi minimumin ligjor — lista pret shpalljen zyrtare
Lista “Bogoljub Karić – Pokret snaga Srbije” ka dorëzuar dokumentacionin e kërkuar nga Komisioni Republikan i Zgjedhjeve; me 10.603 firma të vlefshme mbi minimumin ligjor, tani pret vendimin e shpalljes.
Lëvizja e Bogoljub Kariçit ka vepruar sipas konkluzionit të Komisionit Republikan të Zgjedhjeve (RIK) dhe ka dorëzuar menjëherë dokumentacionin e kërkuar, njoftoi sot Pokret snaga Srbije. Pas kontrolleve, RIK-u konstatoi se lista “Bogoljub Karić – Pokret snaga Srbije” disponon 10.603 deklarata të vlefshme ligjërisht të mbështetjes së qytetarëve — mbi minimumin ligjor prej 10.000 firmash të nevojshme për shpalljen e një liste zgjedhore.
Komisioni zbuloi gjithashtu 449 deklarata jo të vlefshme, por nuk kërkoi zëvendësimin e tyre, pasi lista i kalon kufijtë ligjorë edhe pa to.
Mangësia e vetme konkrete kishte të bënte me kandidaten nr. 219: RIK-u kërkoi vërtetimin e së drejtës së saj zgjedhore, ose tërheqjen e saj dhe propozimin e një kandidati tjetër. Lista reagoi menjëherë, duke e zëvendësuar kandidaten shumë kohë përpara skadimit të afatit 48-orësh — afat që RIK-u ia kishte dhënë Kariçit një ditë më parë për të ndrequr mangësitë.
“Nga çasti i parë thamë se nuk kemi ç’të fshehim”, deklaroi Bogoljub Kariçi. “Tani presim që institucionet ta mbyllin procedurën sipas ligjit”, shtoi ai, ndërsa lista tashmë pret vendimin e institucionit kompetent për shpalljen zyrtare.
Burimi: Danas
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