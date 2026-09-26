“Fjala e Ramës në OKB ishte e turpshme”- Berisha: Nuk përmendi as Kosovën dhe as UÇK-në! Ka ngritur narkoshtet
Sali Berisha ka kritikuar sot (26 shtator) kryeministrin Edi Rama për fjalimin e mbajtur në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, duke e akuzuar se nuk përmendi as Kosovën dhe as Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës.
Gjatë komunikimit të tij me qytetarët në rrjetet sociale, Berisha u pyet për qëndrimin e Ramës ndaj Kosovës dhe reagoi me tone të ashpra.
“Edi Rama nuk shqiptoi një herë të vetme fjalën Kosovë dhe fjalën UÇK apo lider të UÇK-së”, deklaroi Berisha.
Ai e cilësoi fjalimin e kryeministrit si “të turpshëm” dhe tha se Rama, sipas tij, i kushtoi pjesën kryesore të fjalës së tij çështjeve të tjera.
Berisha akuzoi gjithashtu Ramën për qëndrimin e tij ndaj zhvillimeve politike në Kosovë dhe Lëvizjes Vetëvendosje.
“Nuk ka asnjë parti në Kosovë kundër Shqipërisë, por ka një kryeministër në Shqipëri kundër Kosovës”, u shpreh kreu i PD-së.
Gjithashtu ai akuzoi qeverinë Rama si “të lidhur me narkoshtetin”, teksa mirëpriti marrjen e detyrës nga ambasadori i ri i SHBA në Tiranë, Eric Wendt, duke i uruar suksese.
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