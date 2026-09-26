🌤️
Tiranë 22°C · Kryesisht kthjellët 26 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.41 ▼2.33%
ARI 4,321 ▲0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106 EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106
₿ CRYPTO
BTC $84,180 ▼ -0.68% ETH $2,688 ▼ -1.02% XRP $1.5512 ▼ -0.51% SOL $120.6300 ▲ +1.13%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 %
EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106 EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106
26 Sht 2026
Breaking
Hapet zgjerimi i Fondation Beyeler në Bazel: tre ndërtesa të reja të Peter Zumthor, 150 vepra në ekspozitën «Constellations» Vršac: Shembet pjesë e tavanit në çerdhen “Park” — plagosen lehtë një fëmijë dhe një punonjëse, objekti mbyllet përkohësisht Kariçi i dorëzon RIK-ut dokumentacionin: 10.603 firma të vlefshme, mbi minimumin ligjor — lista pret shpalljen zyrtare “Godzilla Minus Zero” sonte me premierë botërore në New York Film Festival: vazhdimi i filmit fitues të Oscar-it merr vlerësimin R “Fjala e Ramës në OKB ishte e turpshme”- Berisha: Nuk përmendi as Kosovën dhe as UÇK-në! Ka ngritur narkoshtet
Menu
Mali i Zi

Nënkryetarët e DNP-së takohen me nënsekretaren amerikane Sarah Rogers: komunikim të hapur me partnerët ndërkombëtarë

Milun Zogoviq dhe Maja Vukiqeviq u takuan me nënsekretaren amerikane për diplomaci publike Sarah B. Rogers në kuadër të një eventi për bashkëpunimin teknologjik dhe dixhital.

· 1 min lexim

Nënkryetarët e Partisë Demokratike Popullore (DNP), Milun Zogoviq dhe Maja Vukiqeviq, u takuan me nënsekretaren amerikane për diplomaci publike, Sarah B. Rogers, gjatë një eventi kushtuar bashkëpunimit teknologjik dhe dixhital.

Sipas njoftimit të DNP-së, partia do të vazhdojë të zhvillojë komunikimin e hapur dhe kontaktet me partnerët ndërkombëtarë. Takimi me nënsekretaren amerikane shihet si një hap në forcimin e marrëdhënieve me përfaqësues të administratës së Shteteve të Bashkuara.

Takimi u zhvillua gjatë eventit ku Rogers mori pjesë në panelin me temë “Enabling the Adoption of the American Technology Stack”. Në panel morën pjesë edhe shefi teknologjik i SHBA-ve, Ethan Klein, nënsekretari i Departamentit të Shtetit për çështjet ekonomike, Jacob Helberg, si dhe ambasadori amerikan për hapësirën kibernetike, Adam Cassady.

Pjesëmarrja e zyrtarëve të lartë amerikanë në këtë event tregon rëndësinë që Uashingtoni i kushton bashkëpunimit teknologjik dhe dixhital me vendet e rajonit. Nga ana tjetër, DNP-ja thekson angazhimin e saj për dialog të hapur dhe për forcimin e lidhjeve me partnerët ndërkombëtarë.

Burimi: RTCG

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu