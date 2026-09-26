Nënkryetarët e DNP-së takohen me nënsekretaren amerikane Sarah Rogers: komunikim të hapur me partnerët ndërkombëtarë
Milun Zogoviq dhe Maja Vukiqeviq u takuan me nënsekretaren amerikane për diplomaci publike Sarah B. Rogers në kuadër të një eventi për bashkëpunimin teknologjik dhe dixhital.
Nënkryetarët e Partisë Demokratike Popullore (DNP), Milun Zogoviq dhe Maja Vukiqeviq, u takuan me nënsekretaren amerikane për diplomaci publike, Sarah B. Rogers, gjatë një eventi kushtuar bashkëpunimit teknologjik dhe dixhital.
Sipas njoftimit të DNP-së, partia do të vazhdojë të zhvillojë komunikimin e hapur dhe kontaktet me partnerët ndërkombëtarë. Takimi me nënsekretaren amerikane shihet si një hap në forcimin e marrëdhënieve me përfaqësues të administratës së Shteteve të Bashkuara.
Takimi u zhvillua gjatë eventit ku Rogers mori pjesë në panelin me temë “Enabling the Adoption of the American Technology Stack”. Në panel morën pjesë edhe shefi teknologjik i SHBA-ve, Ethan Klein, nënsekretari i Departamentit të Shtetit për çështjet ekonomike, Jacob Helberg, si dhe ambasadori amerikan për hapësirën kibernetike, Adam Cassady.
Pjesëmarrja e zyrtarëve të lartë amerikanë në këtë event tregon rëndësinë që Uashingtoni i kushton bashkëpunimit teknologjik dhe dixhital me vendet e rajonit. Nga ana tjetër, DNP-ja thekson angazhimin e saj për dialog të hapur dhe për forcimin e lidhjeve me partnerët ndërkombëtarë.
Burimi: RTCG
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.