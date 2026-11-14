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Kronika

Grabitën në seri biznese e banesa në Francë, dënohet banda e 4 ‘skifterëve’ shqiptarë! Ja sa burg do vuajnë, u sekue

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banesa në Francë,

Katër shqiptarë, të dyshuar për një seri vjedhjesh dhe tentativash për vjedhje në banesa në Francë, janë dënuar me nga tre vite burg secili nga Gjykata e Colmarit.

Vendimi u dha më 13 nëntor, pas një hetimi të detajuar nga njësia hetimore të policisë franceze në Colmar. Pavarësisht se të akuzuarit kanë mohuar vazhdimisht përfshirjen në ngjarje, gjykata vendosi dënimin e tyre.

Vjedhjet kishin shkaktuar shqetësim te banorët e disa zonave. Në Turckheim, një banor tregoi se hajdutët i kishin dëmtuar grilat elektrike dhe dritaren e banesës, duke përdorur edhe një darë për skarë të marrë nga kopshti. Brenda shtëpisë gjithçka ishte përmbysur, por autorët nuk kishin arritur të merrnin asgjë.

Një tjetër rast u regjistrua në Zimmerbach, ku një grua u njoftua nga fqinja se dritarja e shtëpisë së saj kishte qëndruar e hapur për dy ditë.

“Kanë shkaktuar shumë dëme për shumë pak gjëra”, u shpreh ajo.

Ndërkohë, ankesa për vjedhje janë raportuar edhe në Labaroche, Munster, Porte-du-Ried dhe Rosières-aux-Salines, në rajonin Meurthe-et-Moselle. Mes sendeve të vjedhura përmenden bizhuteri dhe një konsolë lojërash PlayStation 5.

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