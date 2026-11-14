Sfogliatelle napoletane — ëmbëlsira krokante me rikota, bollgur dhe lëkurë portokalli
Petët e holla krokante në formë guaske që fshehin një mbushje kremoze me rikota, bollgur, kanellë dhe portokall — ëmbëlsira simbol e Napolit, e lindur në manastirin Santa Rosa në shekullin XVII.
Koha e përgatitjes: rreth 90 minuta, plus 2 orë pushim për brumin dhe mbushjen
Koha e gatimit: 20–25 minuta
Porcione: rreth 12 copë
PËRBËRËSIT
Për brumin:
- 500 g miell i fortë për bukë
- 190–200 ml ujë
- 1 lugë gjelle mjaltë
- 1 lugë çaji kripë
- rreth 150 g gjalpë i butë (tradicionalisht yndyrë derri) për lyerjen e petëve
Për mbushjen:
- 450 ml qumësht
- 140 g bollgur (semolina)
- 110 g sheqer
- 450 g rikota, e kulluar mirë
- 1 vezë
- 50 g lëkurë portokalli e ëmbëlsuar, e grirë imët
- lëkura e grirë e 1 portokalli
- 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje
- 1/2 lugë çaji kanellë pluhur
- një majë kripë
- sheqer pluhur, për shërbim
HAPAT E PËRGATITJES
- Përgatit brumin: përziej miellin, ujin, mjaltin dhe kripën derisa të formohet një brumë i fortë e elastik. Mbuloje dhe lëre të pushojë në frigorifer të paktën 30 minuta.
- Përgatit mbushjen: vlo qumështin me një majë kripë, shto bollgurin duke e trazuar vazhdimisht dhe gatuaje 3–4 minuta derisa të trashet. Lëre të ftohet plotësisht.
- Përziej bollgurin e ftohur me rikotën, sheqerin, vezën, lëkurën e portokallit të ëmbëlsuar dhe atë të freskët, vaniljen dhe kanellën, derisa kremi të bëhet i njëtrajtshëm. Fute në frigorifer.
- Hap brumin sa më hollë që të mundesh (idealja me makinë pastash, në shkallën më të hollë), duke e lyer lehtë shtresën me gjalpë të butë.
- Rrotulloje petën fort në formë cilindri, mbështille dhe lëre në frigorifer rreth 1 orë, që shtresat të forcohen.
- Preje cilindrin në feta rreth 1 cm të trasha. Me gishta të lyer me gjalpë, shtypi qendrën e secilës fetë nga brenda jashtë, duke formuar një guaskë / kon me shtresa.
- Mbush secilën guaskë me 1–2 lugë krem rikote dhe mbylle mirë buzën duke e shtypur.
- Piqi në furrë të parangrohur në 200°C për 20–25 minuta, derisa të marrin ngjyrë të artë dhe të bëhen krokante.
- Lëri të ftohen pak, spërkati me sheqer pluhur dhe shërbeji të ngrohta.
Tema: ëmbëlsirë Napoli rikota sfogliatelle
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