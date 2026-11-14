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Ëmbëlsira

Sfogliatelle napoletane — ëmbëlsira krokante me rikota, bollgur dhe lëkurë portokalli

Petët e holla krokante në formë guaske që fshehin një mbushje kremoze me rikota, bollgur, kanellë dhe portokall — ëmbëlsira simbol e Napolit, e lindur në manastirin Santa Rosa në shekullin XVII.

· 2 min lexim
Sfogliatelle napoletane — ëmbëlsira krokante me rikota, bollgur dhe lëkurë portokalli

Koha e përgatitjes: rreth 90 minuta, plus 2 orë pushim për brumin dhe mbushjen
Koha e gatimit: 20–25 minuta
Porcione: rreth 12 copë

PËRBËRËSIT

Për brumin:

  • 500 g miell i fortë për bukë
  • 190–200 ml ujë
  • 1 lugë gjelle mjaltë
  • 1 lugë çaji kripë
  • rreth 150 g gjalpë i butë (tradicionalisht yndyrë derri) për lyerjen e petëve

Për mbushjen:

  • 450 ml qumësht
  • 140 g bollgur (semolina)
  • 110 g sheqer
  • 450 g rikota, e kulluar mirë
  • 1 vezë
  • 50 g lëkurë portokalli e ëmbëlsuar, e grirë imët
  • lëkura e grirë e 1 portokalli
  • 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje
  • 1/2 lugë çaji kanellë pluhur
  • një majë kripë
  • sheqer pluhur, për shërbim

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Përgatit brumin: përziej miellin, ujin, mjaltin dhe kripën derisa të formohet një brumë i fortë e elastik. Mbuloje dhe lëre të pushojë në frigorifer të paktën 30 minuta.
  2. Përgatit mbushjen: vlo qumështin me një majë kripë, shto bollgurin duke e trazuar vazhdimisht dhe gatuaje 3–4 minuta derisa të trashet. Lëre të ftohet plotësisht.
  3. Përziej bollgurin e ftohur me rikotën, sheqerin, vezën, lëkurën e portokallit të ëmbëlsuar dhe atë të freskët, vaniljen dhe kanellën, derisa kremi të bëhet i njëtrajtshëm. Fute në frigorifer.
  4. Hap brumin sa më hollë që të mundesh (idealja me makinë pastash, në shkallën më të hollë), duke e lyer lehtë shtresën me gjalpë të butë.
  5. Rrotulloje petën fort në formë cilindri, mbështille dhe lëre në frigorifer rreth 1 orë, që shtresat të forcohen.
  6. Preje cilindrin në feta rreth 1 cm të trasha. Me gishta të lyer me gjalpë, shtypi qendrën e secilës fetë nga brenda jashtë, duke formuar një guaskë / kon me shtresa.
  7. Mbush secilën guaskë me 1–2 lugë krem rikote dhe mbylle mirë buzën duke e shtypur.
  8. Piqi në furrë të parangrohur në 200°C për 20–25 minuta, derisa të marrin ngjyrë të artë dhe të bëhen krokante.
  9. Lëri të ftohen pak, spërkati me sheqer pluhur dhe shërbeji të ngrohta.

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