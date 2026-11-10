Familja Saputo nis procesin e shitjes së CF Montréal pas më shumë se tre dekadash
Kryetari i CF Montréal, Joey Saputo, njoftoi të hënën, më 9 nëntor 2026, nisjen e një procesi të strukturuar për shitjen e klubit kanadez, sipas njoftimit të klubit të publikuar nga MLSSoccer.com. Vendimi hap një kapitull të ri për një klub që familja Saputo e zotëron prej më shumë se tre dekadash dhe që, që nga viti 1993, ka luajtur një rol përcaktues në zhvillimin e futbollit profesionist në Montréal dhe në Kebek.
“Pas më shumë se tre dekadash angazhimi, besojmë se ky është momenti i duhur për të nisur procesin e gjetjes së pronësisë së re për CF Montréal”, tha Saputo në njoftim. Ai falënderoi tifozët për pasionin dhe besnikërinë e tyre, duke e vendosur vendimin në kuadrin e një angazhimi të gjatë ndaj klubit dhe komunitetit të tij.
CF Montréal hyri në MLS si ekip zgjerimi në sezonin 2012. Që atëherë, klubi ka qenë pjesë e MLS-së, ndërsa familja Saputo ka mbetur në krye të pronësisë së tij për më shumë se tridhjetë vjet.
Për procesin e shitjes, familja ka angazhuar BMO Capital Markets si këshilltar kryesor financiar dhe National Bank of Canada Capital Markets si bashk këshilltar, për të udhëhequr procesin dhe për të gjetur blerës. Procesi zhvillohet në koordinim me MLS-në, me synim vazhdimësinë dhe rritjen afatgjatë të klubit. Përparësi u jepet investitorëve me bazë në Kebek, të cilët kanë burimet dhe angazhimin për suksesin afatgjatë të CF Montréal.
Saputo tha se klubi është i qëndrueshëm dhe mirë i pozicionuar, me një rrugë më të qartë përpara, veçanërisht për Stadiumin Olimpik dhe për përpjekjen për Qendrën Kombëtare të Stërvitjes së Canada Soccer.
Klubi vazhdon operimet normalisht, pa ndryshime në aktivitetet e përditshme, sportive apo komunitare. Menaxhmenti mbetet i pandryshuar: presidenti dhe CEO është Gabriel Gervais, ndërsa drejtorët menaxhues janë Luca Saputo dhe Simone Saputo.
Për tifozët, mesazhi kryesor i njoftimit është vazhdimësia: klubi vazhdon operimet normalisht, menaxhmenti mbetet i njëjtë dhe procesi zhvillohet në koordinim me MLS-në. Ndërkohë, përparësia për investitorët me bazë në Kebek dhe angazhimi i këshilltarëve financiarë tregojnë se kërkimi i pronarëve të rinj do të zhvillohet si një proces i strukturuar, me synim suksesin afatgjatë të klubit.
Njoftimi i së hënës, më 9 nëntor 2026, shënon kështu fillimin zyrtar të procesit, pas më shumë se tre dekadash pronësi të familjes Saputo dhe pas hyrjes së klubit në MLS në vitin 2012. Çfarë do të ndodhë më tej do të varet nga ecuria e procesit të shitjes dhe nga blerësit që do të dalin nga kërkimi i udhëhequr nga këshilltarët e angazhuar.
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