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10 Nën 2026
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Votuesit e Kalifornisë refuzojnë taksën për miliarderët MLS publikon kalendarin e offseason-it: SuperDraft më 21 dhjetor, tregu i lirë hapet më 22 dhjetor Metlen nënshkruan marrëveshje të re me Naval Group për dyer torpedosh për nëndetëse Australia forcon mbikëqyrjen e inteligjencës artificiale pas shkeljes së faqes qeveritare nga agjenti i OpenAI Kur heshtja bëhet palë: Pse shoqatat e magjistratëve duhet të denoncojnë mosveprimin e Kuvendit dhe kapërcimin e Gjykatës Kushtetuese
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MLS

MLS publikon kalendarin e offseason-it: SuperDraft më 21 dhjetor, tregu i lirë hapet më 22 dhjetor

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Ford Field stadium, home to the Detroit Lions, in downtown Detroit, Michigan.

Major League Soccer (MLS) publikoi kalendarin e plotë të ngjarjeve të ndërtimit të skuadrave për offseason-in 2026-27, duke u dhënë klubeve dhe tifozëve një pamje të qartë të datave kryesore që do të përcaktojnë formën e skuadrave për sezonin e ardhshëm. Njoftimi, i publikuar nga MLSSoccer.com në New York të hënën, më 9 nëntor 2026, rendit afatet e kontratave, ngjarjet e vëzhgimit të talenteve, SuperDraft-in, hapjen e tregut të lirë dhe dy fazat e procesit Re-Entry.

Procesi nis me afatin e opsioneve të kontratave. Të mërkurën, më 25 nëntor, në orën 13:00 ET, klubet duhet të kenë vendosur për ushtrimin e opsioneve të kontratave dhe për ofertat bona fide. Klubet që nuk luajnë në playoff duhet ta njoftojnë zyrën e ligës me shkrim, ndërsa klubet e playoff-it i dorëzojnë vendimet e tyre jo më vonë se një ditë pas ndeshjes së tyre të fundit të postseason-it. Vendimet bëhen publike nga vetë klubet.

Nga 15 deri më 18 dhjetor, vëmendja zhvendoset në Los Angeles, ku zhvillohet MLS College Showcase. Ky është edicioni i shtatë i ngjarjes, e cila zhvillohet me dyer të mbyllura dhe u jep stafëve teknike të klubeve mundësinë të vëzhgojnë nga afër talentet më të mira universitare.

E hëna, 21 dhjetori, është një nga datat më të rëndësishme të kalendarit. Në orën 15:00 ET zhvillohet SuperDraft 2027 i MLS-së, me tre raunde, ndërsa rendi i zgjedhjeve përcaktohet sipas renditjes së kundërt të sezonit, duke marrë parasysh edhe postseason-in. Po më 21 dhjetor, MLS Communications publikon listat e lojtarëve të lirë, të lojtarëve për Re-Entry Stage 1 dhe të lojtarëve për End-of-Year Waivers.

Të martën, më 22 dhjetor, në orën 13:00 ET, hapet Free Agency. Të drejtën e kanë lojtarët pa kontratë ose me opsion të refuzuar, të paktën 24 vjeç dhe me të paktën katër vite shërbimi.

Të mërkurën, më 23 dhjetor, në orën 17:00 ET, zhvillohet Re-Entry Process Stage 1 dhe mbyllet End-of-Year Waivers, të dyja me rendin e kundërt të mbylljes së sezonit 2026. Në Stage 1 marrin pjesë lojtarë të paktën 22 vjeç, me të paktën një vit shërbimi, të cilët nuk kanë të drejtë free agency, ndërsa kampioni i MLS Cup zgjedh i 30-ti. End-of-Year Waivers u drejtohet lojtarëve që nuk plotësojnë kushtet e Re-Entry dhe as të Free Agency.

Procesi mbyllet të mërkurën, më 30 dhjetor, në orën 17:00 ET, me Re-Entry Process Stage 2. Në këtë fazë marrin pjesë lojtarët e pazgjedhur në Stage 1, ndërsa lista e tyre publikohet më 29 dhjetor. Jo të gjithë lojtarët e listës do të jenë të disponueshëm, sepse disa mund të rifirmosin me klubin e mëparshëm ose të tërhiqen.

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