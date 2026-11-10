☁️
Tiranë 16°C · Vranët 10 Nëntor 2026
S&P 500 7,494 ▼0.74%
DOW 52,125 ▼0.5%
NASDAQ 24,934 ▼1.26%
NAFTA 86.19 ▼0.76%
ARI 4,032 ▼2.01%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819
₿ CRYPTO
BTC $73,622 ▼ -1.44% ETH $2,047 ▼ -3.74% XRP $1.0714 ▼ -2.29% SOL $83.2400 ▼ -4.01%
S&P 500 7,494 ▼0.74 % DOW 52,125 ▼0.5 % NASDAQ 24,934 ▼1.26 % NAFTA 86.19 ▼0.76 % ARI 4,032 ▼2.01 % S&P 500 7,494 ▼0.74 % DOW 52,125 ▼0.5 % NASDAQ 24,934 ▼1.26 % NAFTA 86.19 ▼0.76 % ARI 4,032 ▼2.01 %
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819
10 Nën 2026
Breaking
Ekzekutohet shqiptari 39-vjeçar në Spanjë, u qëllua në tarracën e lokalit, autori u largua me monopatinë elektrike OpenAI u jep bizneseve profile në ChatGPT dhe agjentë AI për tregtinë online në SHBA Buxheti i mbrojtjes për vitin 2027 arrin në mbi 224 milionë euro Renditja finale e fuqisë në MLS: Nashville në krye para playoff-it, Vancouver favoriti i Perëndimit, Inter Miami i treti Ministri Gogu vizitë në Romë, në fokus forcimi i bashkëpunimit në drejtësi dhe integrimi në BE: Italia, partner i rënd�
Menu
MLS

Renditja finale e fuqisë në MLS: Nashville në krye para playoff-it, Vancouver favoriti i Perëndimit, Inter Miami i treti

· 2 min lexim

MLS ka publikuar Power Rankings, renditjen finale të fuqisë pas Ditës së Vendimeve, e votuar nga rreth 15 anëtarë të stafit të MLSSoccer.com. Në krye qëndron Nashville SC, që e mbylli sezonin e rregullt me rekordin e të gjitha kohërave prej 77 pikësh dhe me vetëm tre humbje gjithë sezonin.

Siç nënvizon renditja, Nashville ishte i pathyeshëm në mbrojtje: pësoi vetëm 25 gola gjithë sezonin, shifra më e ulët që kur MLS kaloi në kalendarin me 34 ndeshje në vitin 2012. Në sulm u dallua Cristian Espinoza, përforcimi i dimrit, me 4 gola dhe 15 asistime — sezoni i pestë radhazi me numër dyshifror asistimesh, vetëm tri larg shifrës 100 në karrierën e tij në MLS. Nashville hyn në playoff si favoriti kryesor për MLS Cup.

Në vendin e dytë është Vancouver Whitecaps, favoriti i Konferencës së Perëndimit: pas Kupës së Botës mblodhi 32 pikë në 20 ndeshje, dhe vetëm St. Louis e Dallas grumbulluan më shumë në Perëndim në atë periudhë. I treti renditet Inter Miami i Lionel Messit: në Ditën e Vendimeve skuadra e Miamit shpërdoroi epërsinë 3-0 të pjesës së parë ndaj Charlotte FC dhe e mbylli 3-3, ndërsa në Raundin e Parë e pret Columbusi në formë.

Renditja vlerëson edhe FC Dallas, me Petar Musa (22 gola, 5 asistime) në krye të sulmit, që përballet me Portlandin, dhe Philadelphia Union, skuadra me mesataren më të mirë të pikëve pas Kupës së Botës, e udhëhequr nga 17-vjeçari Cavan Sullivan — megjithëse Filadelfia mori vetëm pesë pikë në pesë ndeshjet e fundit dhe humbi 2-1 ndaj New England, pikërisht kundërshtarit të saj në Raundin e Parë. Columbus Crew, me tetë fitore në nëntë ndeshjet e fundit nën trajnerin e përkohshëm Laurent Courtois, mblodhi 31 pikë në 19 ndeshje pas Kupës së Botës, dy më shumë se Miami.

Në fundin e renditjes, CF Montréal shpallet fituesi i Kupës së Drunjtë (Wooden Spoon) si skuadra e fundit e sezonit, ndërsa Toronto FC dhe Atlanta United numërohen mes zhgënjimeve të vitit, pavarësisht shpenzimeve të mëdha.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu