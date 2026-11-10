Renditja finale e fuqisë në MLS: Nashville në krye para playoff-it, Vancouver favoriti i Perëndimit, Inter Miami i treti
MLS ka publikuar Power Rankings, renditjen finale të fuqisë pas Ditës së Vendimeve, e votuar nga rreth 15 anëtarë të stafit të MLSSoccer.com. Në krye qëndron Nashville SC, që e mbylli sezonin e rregullt me rekordin e të gjitha kohërave prej 77 pikësh dhe me vetëm tre humbje gjithë sezonin.
Siç nënvizon renditja, Nashville ishte i pathyeshëm në mbrojtje: pësoi vetëm 25 gola gjithë sezonin, shifra më e ulët që kur MLS kaloi në kalendarin me 34 ndeshje në vitin 2012. Në sulm u dallua Cristian Espinoza, përforcimi i dimrit, me 4 gola dhe 15 asistime — sezoni i pestë radhazi me numër dyshifror asistimesh, vetëm tri larg shifrës 100 në karrierën e tij në MLS. Nashville hyn në playoff si favoriti kryesor për MLS Cup.
Në vendin e dytë është Vancouver Whitecaps, favoriti i Konferencës së Perëndimit: pas Kupës së Botës mblodhi 32 pikë në 20 ndeshje, dhe vetëm St. Louis e Dallas grumbulluan më shumë në Perëndim në atë periudhë. I treti renditet Inter Miami i Lionel Messit: në Ditën e Vendimeve skuadra e Miamit shpërdoroi epërsinë 3-0 të pjesës së parë ndaj Charlotte FC dhe e mbylli 3-3, ndërsa në Raundin e Parë e pret Columbusi në formë.
Renditja vlerëson edhe FC Dallas, me Petar Musa (22 gola, 5 asistime) në krye të sulmit, që përballet me Portlandin, dhe Philadelphia Union, skuadra me mesataren më të mirë të pikëve pas Kupës së Botës, e udhëhequr nga 17-vjeçari Cavan Sullivan — megjithëse Filadelfia mori vetëm pesë pikë në pesë ndeshjet e fundit dhe humbi 2-1 ndaj New England, pikërisht kundërshtarit të saj në Raundin e Parë. Columbus Crew, me tetë fitore në nëntë ndeshjet e fundit nën trajnerin e përkohshëm Laurent Courtois, mblodhi 31 pikë në 19 ndeshje pas Kupës së Botës, dy më shumë se Miami.
Në fundin e renditjes, CF Montréal shpallet fituesi i Kupës së Drunjtë (Wooden Spoon) si skuadra e fundit e sezonit, ndërsa Toronto FC dhe Atlanta United numërohen mes zhgënjimeve të vitit, pavarësisht shpenzimeve të mëdha.
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