Guterres dhe kreu i GCC-së dënojnë sulmet e Huthi-t ndaj Arabisë Saudite në takimin e Nju Jorkut
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka pritur në Nju Jork Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC), Jassim al-Budaiwi, në margjinat e sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, raporton Al Jazeera.
Të dy dënuan sulmet e Huthi-t ndaj Arabisë Saudite dhe goditjen e objektivave civile, si dhe kërcënimin që ato paraqesin për sigurinë dhe stabilitetin në rajon, njoftoi GCC-ja. Ata shqyrtuan gjithashtu bashkëpunimin mes këshillit dhe OKB-së dhe diskutuan mënyrat për ta forcuar atë, krahas një sërë çështjesh të tjera rajonale.
Guterres vlerësoi shtetet e Gjirit për zhvillimin e tyre dhe për përpjekjet rajonale dhe ndërkombëtare për promovimin e sigurisë, sipas GCC-së. Takimi zhvillohet mes një përshkallëzimi të rrezikshëm mes Huthi-t të mbështetur nga Irani dhe Arabisë Saudite, me sulme raketore e me dronë që kanë goditur Riadin, Taifin, Bish-in, Farasanin dhe Yanbu-n, ndërsa koalicioni saudit ka intensifikuar sulmet ajrore në Jemen.
Përshkallëzimi ka bërë që Uashingtoni të lëshojë alerte sigurie për qytetarët amerikanë në nëntë vende të Lindjes së Mesme, duke paralajmëruar se konflikti “ka potencial të përshkallëzohet shpejt” — ndërsa bisedimet diplomatike për t’i dhënë fund luftës SHBA–Iran dhe për ri-hapjen e Ngushticës së Hormuzit mbeten të ngecura.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/19/iran-war-live-trump-extends-sanctions-on-iran-houthi-supporters-in-sanaa
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