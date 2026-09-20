Gibanica serbe tradicionale — byreku shtresor me djathë i kuzhinës serbe
Byreku më i famshëm i Serbisë: petë të holla filo të mbushura me djathë të bardhë dhe vezë, të pjekura derisa marrin ngjyrë të artë — recetë e thjeshtë për çdo tryezë familjare.
PËRBËRËSIT (për tavë rreth 30 cm, 8 porcione):
- 500 g petë të gatshme filo për byrek
- 500 g djathë i bardhë (feta ose djathë lope)
- 4 vezë
- 200 ml kos (ose qumësht)
- 100 ml vaj (ose 80 g gjalpë i shkrirë)
- 1 lugë çaji kripë
- 1 lugë çaji pluhur pjekjeje (sipas dëshirës)
HAPAT E PËRGATITJES:
- Ngrohe furrën në 200°C dhe lyeje tavën me pak vaj.
- Thërrmoje djathin me pirun në një enë të madhe.
- Rrihi vezët me kosin, vajin, kripën dhe pluhurin e pjekjes; shto djathin e thërrmuar dhe përzieji mirë.
- Vendos 2–3 petë në fund të tavës duke i lyer me pak vaj dhe hidh një pjesë të mbushjes me djathë.
- Përsërit shtresat petë–mbushje derisa të mbarojnë përbërësit; mbylle me 2–3 petë sipër.
- Prit byrekun në katrorë para pjekjes dhe lyeje sipërfaqen me pak nga përzierja e vezëve.
- Pjek për 30–35 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë.
- Lëre të ftohet 10 minuta dhe shërbeje të ngrohtë, sipas dëshirës me kos.
Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e pjekjes: 35 minuta | Porcione: 8
Tema: byrek djathë gibanica kuzhinë serbe
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