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Brumëra

Gibanica serbe tradicionale — byreku shtresor me djathë i kuzhinës serbe

Byreku më i famshëm i Serbisë: petë të holla filo të mbushura me djathë të bardhë dhe vezë, të pjekura derisa marrin ngjyrë të artë — recetë e thjeshtë për çdo tryezë familjare.

· 1 min lexim

PËRBËRËSIT (për tavë rreth 30 cm, 8 porcione):

  • 500 g petë të gatshme filo për byrek
  • 500 g djathë i bardhë (feta ose djathë lope)
  • 4 vezë
  • 200 ml kos (ose qumësht)
  • 100 ml vaj (ose 80 g gjalpë i shkrirë)
  • 1 lugë çaji kripë
  • 1 lugë çaji pluhur pjekjeje (sipas dëshirës)

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Ngrohe furrën në 200°C dhe lyeje tavën me pak vaj.
  2. Thërrmoje djathin me pirun në një enë të madhe.
  3. Rrihi vezët me kosin, vajin, kripën dhe pluhurin e pjekjes; shto djathin e thërrmuar dhe përzieji mirë.
  4. Vendos 2–3 petë në fund të tavës duke i lyer me pak vaj dhe hidh një pjesë të mbushjes me djathë.
  5. Përsërit shtresat petë–mbushje derisa të mbarojnë përbërësit; mbylle me 2–3 petë sipër.
  6. Prit byrekun në katrorë para pjekjes dhe lyeje sipërfaqen me pak nga përzierja e vezëve.
  7. Pjek për 30–35 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë.
  8. Lëre të ftohet 10 minuta dhe shërbeje të ngrohtë, sipas dëshirës me kos.

Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e pjekjes: 35 minuta | Porcione: 8

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