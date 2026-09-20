Superliga, java e 3-të: Vardari shkatërron Mladostin 44-34, fitore bindëse edhe për Pelisterin, Ohridin dhe Alkaloidin
Vardari 1961 mposhti Mladostin 44-34 për fitoren e tretë radhazi në Superligë; fitore bindëse edhe për Eurofarm Pelisterin, Ohridin dhe Alkaloidin.
Java e tretë e Superligës maqedonase të hendbollit, e luajtur më 19 shtator, solli fitore bindëse për favoritët. Vardari 1961 shkatërroi Mladostin e Bogdančit me rezultatin 44-34 (14-25 në pushim), në një ndeshje të luajtur në Bogdanči me marrëveshje mes klubeve, duke arritur fitoren e tretë radhazi në kampionat.
Mateo Faduil ishte golashënuesi më i mirë i takimit me 13 gola, i ndjekur nga Ljevar me 8, ndërsa për Mladostin u dalluan Todor Uzunçev me 8 dhe Vladimir Bojaniq me 7 gola.
Fitore bindëse arriti edhe Eurofarm Pelisteri, që mposhti Strugën 33-25 (9-16 në pushim). Filip Kuzmanovski shënoi 7 gola, Petar Atanasijeviq dhe Nenad Belistojanoski nga 6, ndërsa portieri Nikola Mitrevski regjistroi 11 pritje.
GRK Ohrid fitoi 41-32 ndaj Butel Shkupit (14-21 në pushim), ndërsa Eurofarm Pelister 2 siguroi fitoren e parë sezonale duke mposhtur Multi Esensin 30-29 (13-16). Kristian Simonovski me 8 dhe David Dimevski me 7 gola udhëhoqën Pelisterin 2, ndërsa për Multi Esensin u dalluan David Trajkovski me 6 gola dhe portieri Stefan Jordanov me 10 pritje. Alkaloidi mposhti Kumanovën 37-21.
Ndeshja Prilep – Tikvesh është shtyrë për më 23 shtator, për shkak të angazhimeve europiane të Tikveshit në Kupën Europiane të EHF-së.
Burimi: Sport1.mk
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