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Ekspozita

Norton Museum hap ekspozitën «Visible Fictions»: mbi 20 vepra të Cindy Sherman, Gregory Crewdson e Sophie Calle mbi trillimin në fotografi

Ekspozita «Visible Fictions: Photography and Artifice», e hapur më 19 shtator 2026 në Norton Museum of Art, mbledh mbi 20 vepra nga koleksioni i muzeut që sfidojnë idenë e fotografisë si dokumentim neutral i realitetit — në epokën e imazheve të krijuara nga inteligjenca artificiale.

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Të shtunën, më 19 shtator 2026, Norton Museum of Art në West Palm Beach hapi ekspozitën «Visible Fictions: Photography and Artifice», e cila do të qëndrojë e hapur deri më 21 shkurt 2027.

Ekspozita mbledh mbi 20 vepra nga koleksioni i muzeut, mes tyre edhe blerje të reja, me punë nga Sophie Calle, Renée Cox, Gregory Crewdson, Thomas Demand, Tania Franco Klein, Nikki S. Lee, Cindy Sherman, Laurie Simmons, Hans Bellmer dhe Yasumasa Morimura.

Nëpërmjet skenave të inskenuara, ambienteve të ndërtuara, identiteteve të performuara dhe narrativave të shpikura, ekspozita e paraqet fotografinë si një medium trillimi po aq sa dokumentimi. Disa vepra përqafojnë hapur artifikën — dekore të ndërlikuara, ambjente imagjinare, manekinë, proteza dhe figura të koreografuara me kujdes; të tjera duken të rrënjosura në traditën dokumentare, por zbulojnë se si identitetet, zakonet shoqërore dhe hapësirat janë vetë të ndërtuara e të performuara.

Në një kohë kur inteligjenca artificiale gjeneruese ka intensifikuar debatet për autenticitetin e imazheve, ekspozita tregon se artistët kanë vënë në pikëpyetje prej kohësh pretendimin e fotografisë për të vërtetën. «Shumë kohë para shfaqjes së imazheve të krijuara nga AI, artistët po tregonin se fotografitë janë deklarata vizuale të ndërtuara me kujdes, e jo regjistrime transparente të realitetit», tha kuratorja Lauren Richman, Ph.D., William and Sarah Ross Soter Senior Curator of Photography në Norton Museum of Art.

Burimi: Palmer PB / Norton Museum of Art

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