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Amerika

Shumë në Kongres duan të vendosin frena për IA-në, por janë të përçarë: të nxitohen apo jo

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WASHINGTON – Në Uashington po intensifikohet debati për rregullimin e inteligjencës artificiale, por ligjvënësit janë thellësisht të përçarë për urgjencën: a duhet Kongresi të veprojë tani, apo të presë?

Kongresisti demokrat i Teksasit, Greg Casar, kryetar i Congressional Progressive Caucus, paralajmëroi për rrezik “shkatërrimi masiv” nga teknologjia e pakontrolluar. “Kongresi duhet të zgjohet. Duhet veprim sa më shpejt,” deklaroi ai.

Nga ana tjetër, kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson, i cili anuloi dy javët e fundit të punës së shtatorit dhe i dërgoi republikanët në fushatë përpara zgjedhjeve të mesmandatit në fillim të nëntorit, i ka quajtur të ekzagjeruara disa nga frikërat për IA-në. Sipas tij, Kongresi nuk ka njohuri të mjaftueshme për një rishikim të shpejtë rregullator.

Republikanët mbeten të ndarë: Anna Paulina Luna e Floridës dhe Jim Justice i West Virginia-s kërkojnë një sesion të veçantë ose një projektligj për një “buton ndaljeje” emergjente (“kill switch”), ndërsa republikani i Kalifornisë Jay Obernolte, i cili ka një diplomë master në inteligjencë artificiale, thotë se teknologjia vërtet e rrezikshme është “muaj e vite larg” dhe se “asgjë kuptimplotë nuk do të bëhej përpara zgjedhjeve gjithsesi”.

Demokratja e Michiganit, Debbie Dingell, u shpreh e zhgënjyer me vendimin për të ndërprerë sesionin: “Duhej të qëndronim këtu,” tha ajo.

Debati vjen ndërkohë që Presidenti Trump po lëviz në drejtim të kundërt: të shtunën ai njoftoi formimin e një “Force të IA-së” dhe e quajti frikën nga superinteligjenca “një mashtrim”, duke premtuar se administrata nuk do të pengojë rritjen e industrisë.

Burimi: USA Today

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