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Film

Filmi live-action «The Legend of Zelda»: Nintendo zbulon titullin zyrtar, premiera në prill 2027 me Sony Pictures

Nintendo ka konfirmuar titullin zyrtar të filmit live-action «The Legend of Zelda», që realizohet në bashkëpunim me Sony Pictures dhe del në kinema në fund të prillit 2027.

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Nintendo ka zbuluar detaje të reja rreth filmit live-action «The Legend of Zelda». Presidentja dhe COO e Nintendo of America, Devon Pritchard, e quajti filmin një nga projektet më emocionuese të kompanisë për vitet në vazhdim, në një intervistë për revistën Variety.

Filmi realizohet në bashkëpunim me Sony Pictures dhe është planifikuar të dalë në kinema në fund të prillit 2027. Gjatë transmetimit të përvjetorit të 40-të të serisë, të zhvilluar javën e kaluar, Nintendo konfirmoi zyrtarisht se titulli i filmit është thjesht «The Legend of Zelda».

Edhe pse ende nuk është publikuar asnjë trailer, Nintendo ka ndarë foto zyrtare të personazheve kryesorë të filmit — mes tyre edhe vetë Zelda, e luajtur nga aktorja Bo Bragason.

Pritchard theksoi se partneritetet si ai me Sony-n krijojnë «touchpoints» të rinj, të cilët e sjellin botën e Zeldas edhe te publiku që nuk luan videolojëra, duke e zgjeruar kështu audiencën përtej komunitetit tradicional të lojtarëve.

Në kuadër të 40-vjetorit, Nintendo ka njoftuar gjithashtu rikthimin e «Ocarina of Time», pajisje të edicionit të përvjetorit, një koncert special dhe mallra të dedikuara për festimet.

Burimi: Nintendo Life

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