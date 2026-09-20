Trump njofton ‘Forcën e IA-së’ dhe një ‘car’ për inteligjencën artificiale: frika nga IA ‘një mashtrim’
WASHINGTON – Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të shtunën se po formon një “Forcë të Inteligjencës Artificiale”, në një lëvizje që vjen pas thirrjeve në rritje të liderëve të industrisë së teknologjisë për ngadalësimin e zhvillimit të kësaj teknologjie.
Në një postim në Truth Social, Trump shkroi se administrata e tij po krijon “AI Force” — “shumë siç bëra me Space Force, që ka qenë një SUKSES i jashtëzakonshëm në mandatin tim të parë” — dhe se së shpejti do të emërojë një “car” të IA-së. “Vetëm individë me IQ të lartë mund të aplikojnë!”, shtoi ai.
Njoftimi vjen pak pas paralajmërimeve publike nga disa prej figurave më të fuqishme të industrisë, përfshirë kreun ekzekutiv të Anthropic, Dario Amodei, Elon Musk të xAI dhe Sam Altman të OpenAI, të cilët kanë kërkuar masa për frenimin e garës drejt sistemeve gjithnjë e më të avancuara.
Trump e hodhi poshtë frikën nga superinteligjenca artificiale, duke e quajtur “një mashtrim”. Sipas tij, administrata “nuk do të pengojë apo shtrëngojë në asnjë mënyrë rritjen e kësaj industrie të jashtëzakonshme”, por do të monitorojë “sjellje të këqija” përmes sistemit ekzistues të drejtësisë penale dhe civile.
Sipas Wall Street Journal, investitori David Sacks ishte emëruar më parë “car” për IA-në dhe kriptomonedhat, por u largua nga ajo detyrë për t’u bërë bashkëkryetar i Këshillit të Presidentit për Shkencë dhe Teknologji.
Trump hapi gjithashtu një sondazh me ndjekësit e tij për një emërtim më “elegant” të inteligjencës artificiale, duke propozuar alternativat “Superior Intelligence (SI)” ose “Extreme Intelligence (EI)”.
Debati zhvillohet në një kohë kur shqetësimi publik për infrastrukturën e IA-së po rritet: sipas një sondazhi Gallup të marsit, gati gjysma e amerikanëve kundërshtojnë fort ndërtimin e qendrave të të dhënave pranë shtëpive të tyre, ndërsa një sondazh i majit tregoi se rreth 75% kundërshtojnë ndërtimin e tyre pranë zonave të banuara.
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