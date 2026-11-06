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Sporti

Haaland, takim surprizë në Leipzig

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Përpara se të bëhej një nga yjet më të njohur në futbollin botëror, Erling Haaland ishte thjesht një djalë që luante futboll me miqtë e tij. Dhe midis atyre shokëve dhe shoqeve ishte edhe Andrea Norheim, sot futbolliste e ekipit të femrave të Leipzigut. Të dy u takuan tetë vjet pas herës së fundit, në Leipzig, duke përfituar nga transferta e Manchester City-t.

Një takim i rregulluar pas ndeshjes, në tunelin që të çonte në dhomat e zhveshjes. Për Norheimin ishte si të kthehej pas në kohë: Haaland është rritur, është bërë kampion, por në sytë e saj nuk ka ndryshuar. “Shumë njerëz e dinë kush është ai, por kur e shoh, thjesht shoh Erlingun”, tregoi ajo. Një lidhje e lindur kur të dy ishin fëmijë.

Historia e tyre fillon shumë larg. Norheim dhe Haaland luajtën së bashku te Bryne nga mosha pesë deri në gjashtëmbëdhjetë vjeç, duke ndarë për disa sezone sektorin e të rinjve dhe rolin e sulmuesit. Andrea ishte vajza e vetme në ekip, por kjo nuk përbënte kurrë pengesë. Pastaj rrugët u ndanë dhe koha bëri pjesën tjetër. Takimi i fundit daton në vitin 2018, përpara se karriera e Erling të merrte një dimension botëror. Takimi u organizua nga përfaqësuesja e shtypit e ekipit të femrave të Leipzig, e cila propozoi të arrinte në tunel për ta përshëndetur atë pas ndeshjes.

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