Thuram rigjen Francën, konfirmim për Diouf: ja lista e Zidane
Marcus Thuram rigjen Francën. Sulmuesi i Interit është thirrur nga trajneri Zinedine Zidane për angazhimet e Ligës së Kombeve kundër Italisë dhe Turqisë. Një tjetër kënaqësi për sulmuesin, i cili ishte lënë jashtë listës së parë të thirrjeve të hartuara nga Zizou. Performancat, golat dhe vazhdimësia e muajve të fundit te zikaltërit e kanë bindur ish-lojtarin të drejtojë gishtin nga djali i Lillien. “Për Marcus është e njëjta gjë, është një mundësi për ta parë atë. Pati një dëmtim dhe ishte një shans për ta pasur në dispozicion”, komenti i trajnerit për thirrjen e sulmuesit.
Thuram fluturon në kombëtare me një bashkëkombës të tij, Andy Diouf. Mesfushori, i cili u bë mbrojtës i djathtë me Chivu dhe mbrojtës i majtë me Francën, u konfirmua pas debutimit me ekipin kombëtar në raundin e kaluar. Mes “italianëve” konfirmohen edhe Pierre Kalulu i Juventusit, Adrien Rabiot dhe Mike Maignan të Milanit dhe Lucas Da Cunha i Comos. Asgjë për të bërë në vend të kësaj për shokun e tij të skuadrës Butez. Mbrojtësi u përfshi në listën e thirrjeve në tetor, ndërsa këtë herë u përjashtua.
Lista e të grumbulluarve nga Zidane:
Portierë: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser
Mbrojtësa: Andy Diouf, Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Lenny Yoro
Mesfushorë: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaire-Emery
Sulmuesa: Bradley Barcola, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram
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