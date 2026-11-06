Parashikimi, Egnatia vazhdon rrugëtimin europian
Faqja e statistikave “Football Meets Data” ka publikuar një projeksion të mundshëm të skuadrave që do të kualifikohen më tej në Conference League.
Në vend që të llogarisë mesataren e mijëra simulimeve, kjo tabelë e zhvillon çdo ndeshje të fazës së ligës vetëm një herë.
Egnatia mbyll fazën e ligës në vendin e 19-të sipas këtij parashikimi dhe vazhdon rrugëtimin europian në fazën e Play Off-it.
Deri më tani skuadra rrogozhinase ka grumbulluar 2 pikë pas 3 ndeshjeve të para të fazës së ligës.
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