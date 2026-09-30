«Hope» i Na Hong-jin ndalet nën 10 milionë dollarë në Amerikë: rënie 80% në fundjavën e tretë
Nga mbi 1.500 salla në vetëm 215 — thriller-i korean i Michael Fassbender dhe Alicia Vikander nuk e përsërit dot suksesin e "Parasite" në SHBA
Thriller-i fantastiko-shkencor korean “Hope” i regjisorit Na Hong-jin ka humbur vrullin në arkëtimet amerikane. Siç njofton Collider, filmi ka grumbulluar vetëm rreth 8 milionë dollarë në Amerikën e Veriut pas rreth 20 ditësh në kinema, duke mbetur nën pragun psikologjik të 10 milionëve pas një rënieje prej plot 80% në fundjavën e tretë.
Rënia ka qenë dramatike edhe për nga numri i sallave: nga mbi 1.500 salla ku u hap në fillim të shtatorit, “Hope” tani shfaqet në vetëm 215 kinema në SHBA, sipas të dhënave të publikuara.
Në plan global, filmi ka kaluar 45 milionë dollarë, shifër që mbetet nën buxhetin e raportuar prej 46 milionë dollarësh — praktikisht një barazim ekonomik që nuk sjell fitim. Pjesën më të madhe e ka siguruar Koreja e Jugut, ku “Hope” performoi dukshëm më mirë me mbi 35 milionë dollarë, ndërsa suksesi amerikan që distributori Neon shpresonte — një përsëritje e fenomenit “Parasite” — nuk u materializua.
Përkundër rezultateve të zbehta në box office, filmi mban reputacion kritik të lartë: u shfaq në garë në Festivalin e Kanës dhe aktualisht mban 78% “Certified Fresh” në Rotten Tomatoes. Në kast janë Hwang Jung-min, Zo In-sung dhe Jung Ho-yeon, me Michael Fassbender dhe Alicia Vikander në role dytësore.
Mbetet të shihet nëse “Hope” do të arrijë të kalojë kufirin e 10 milionë dollarëve në Amerikë, por me vetëm 215 salla në qarkullim dhe rënien e mprehtë, perspektiva duket e zymtë për projektin ambicioz të Na Hong-jin, autorit të kultit “The Wailing”.
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