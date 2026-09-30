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Film

Tyler Perry sjell në Netflix thrillerin e ri «Confabulation»: Taylour Paige dhe Lucien Laviscount në rolet kryesore

Thrilleri ndjek një zjarrfikës që lufton të dallojë realitetin nga trillimi, ndërsa përpiqet të shpëtojë dashurinë e shkollës nga burri i saj i fuqishëm; xhirimet kanë nisur në Atlanta, por data e premierës nuk është shpallur ende.

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Tyler Perry
Tyler Perry — skenari, regjia dhe produksioni i «Confabulation». (Wikimedia Commons, domain publik)

Tyler Perry po zgjeron më tej partneritetin e tij krijues me Netflix: regjisori dhe producenti ka nisur xhirimet e thrillerit të ri «Confabulation», me Taylour Paige dhe Lucien Laviscount në rolet kryesore dhe Shamier Anderson në një rol kyç — siç njofton fillimisht Deadline në një ekskluzive të publikuar më 29 shtator.

«Confabulation» ndjek historinë e një zjarrfikësi të përndjekur nga e kaluara, i cili lufton të dallojë realitetin nga trillimi, ndërsa rrezikon gjithçka për të shpëtuar dashurinë e tij të shkollës së mesme nga burri i saj i fuqishëm — e vërteta zbulohet në një kthesë shokuese që vë në pikëpyetje çfarë është e vërtetë dhe çfarë është thjesht «confabulation» (trillim, kujtim i rremë).

Perry shkruan, drejton dhe prodhon filmin, së bashku me Angi Bones dhe Tony L. Strickland. Kastit kryesor i shtohen në role dytësore Nadine Ellis, Peter Parros, Najah Bradley, Mikeal Dwayne Griggs, Jenna Nolen, Michelle Núñez, Colin McCalla dhe Shelley Robertson.

Taylour Paige njihet nga publiku i Netflix për rolet në «Ma Rainey’s Black Bottom» përkrah të ndjerit Chadwick Boseman dhe në «Beverly Hills Cop: Axel F», ndërsa së fundmi u shfaq në serialin e HBO-së «It: Welcome to Derry»; Lucien Laviscount është fytyra e Alfie në serialin hit «Emily in Paris», sezoni i gjashtë dhe i fundit i të cilit del në Krishtlindje; Shamier Anderson njihet nga «John Wick: Chapter 4».

«Confabulation» vjen pas «Why Did I Get Married Again?», bashkëpunimi i dhjetë i Perry-t me Netflix. Sipas listave të prodhimit, xhirimet nisën më 21 shtator në Tyler Perry Studios në Atlanta dhe pritet të mbyllen më 6 tetor; data e premierës nuk është shpallur ende.

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