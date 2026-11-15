☁️
Tiranë 16°C · Vranët 15 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▲0%
ARI 3,886 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734
₿ CRYPTO
BTC $65,002 ▲ +0.96% ETH $1,820 ▲ +2.88% XRP $0.9645 ▲ +6.38% SOL $71.9900 ▲ +3.37%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▲0 % ARI 3,886 ▲0 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▲0 % ARI 3,886 ▲0 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734
15 Nën 2026
Breaking
Hapet në Harlem muzeu i parë i të drejtave civile në shtetin e Nju Jorkut: tetë galeri për historinë e Veriut Arrestohet në Serbi 19-vjeçari nga Maqedonia e Veriut, dyshohet për tentim vrasjen e ish-liderit të tifozëve të Partizanit Huthët përparojnë drejt Adenit, marrin nën kontroll dy distrikte rreth 60 kilometra larg qytetit Bajrami reagon për këngën nacionaliste në Bruksel: E papranueshme, BE-ja duhet të japë sqarime Emini zbulon çfarë ndodhi në Bruksel: Kosova u poshtërua, Marta Kos duhet të kërkojë falje
Menu
Bota

Huthët përparojnë drejt Adenit, marrin nën kontroll dy distrikte rreth 60 kilometra larg qytetit

Burime ushtarake dhe qeveritare i thanë AFP-së se rebelët kanë marrë Al-Maqatirah dhe Al-Madaribah dhe po avancojnë drejt Adenit, selisë së përkohshme të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit.

· 1 min lexim
Huthët përparojnë drejt Adenit, marrin nën kontroll dy distrikte rreth 60 kilometra larg qytetit

Rebelët Huthë kanë përparuar deri në rreth 60 kilometra nga Adeni, qyteti që shërben si seli e përkohshme e qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit, siç njofton Shqiptarja.com, duke iu referuar agjencisë AFP.

Burime ushtarake dhe qeveritare i thanë AFP-së se grupi rebel ka marrë nën kontroll distriktet Al-Maqatirah dhe Al-Madaribah dhe se forcat e tij po përparojnë më tej në drejtim të Adenit.

Adeni është qyteti më i madh në jug të Jemenit dhe një port strategjik. Qeveria e njohur ndërkombëtarisht e vendit e ka zhvendosur selinë e saj në këtë qytet, çka e bën atë një objektiv qendror të përparimit rebel.

Sipas të njëjtit raportim, Adeni është kthyer që prej tetorit në një nga objektivat kryesore të sulmeve, ndërsa rebelët kanë shënjestruar më herët edhe pallatin presidencial në qytet.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu