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Konflikti SHBA - Iran

Huthi-t lirojnë 600 të burgosur në Sanaa — lirimi më i madh i njëanshëm që nga viti 2015

Autoritetet e Huthi-ve liruan të dielën në Sanaa 600 persona të ndaluar në lidhje me luftën në Jemen, me mbështetjen e Kryqit të Kuq Ndërkombëtar. Të liruarit ishin luftëtarë të forcave të mbështetura nga koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, të kapur në disa fronte.

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Huthi-t lirojnë 600 të burgosur në Sanaa — lirimi më i madh i njëanshëm që nga viti 2015
Të burgosurit e liruar presin gjatë lirimit në Sanaa, Jemen, 15 nëntor 2026. Foto: ICRC

Autoritetet e Huthi-ve në Sanaa liruan të dielën 600 persona të ndaluar në lidhje me konfliktin në Jemen, në një veprim të njëanshëm që u mbështet nga Kryqi i Kuq Ndërkombëtar (ICRC). Sipas ICRC-së, delegatët e saj intervistuan privatisht secilin të ndaluar përpara lirimit, stafi mjekësor kontrolloi gjendjen e tyre shëndetësore dhe u ofrua ndihmë për kthimin e dinjitetshëm në shtëpi.

Siç njofton ICRC-ja, lirimi u nis nga Komiteti Kombëtar për Çështjet e të Burgosurve dhe nuk bën pjesë në Marrëveshjen e Stokholmit, kornizën e ndërmjetësuar nga OKB-ja për shkëmbimet e të burgosurve mes palëve. Organizata theksoi se nuk luajti asnjë rol në përcaktimin se kush dhe sa persona do të liroheshin, ndërsa shtoi se mbetet e gatshme, nëse palët e kërkojnë, të veprojë si ndërmjetëse neutrale për lirime, transferime dhe riatdhesime të tjera në të ardhmen.

Kreu i komitetit të të burgosurve të Huthi-ve, Abdulqader al-Murtada, tha në një konferencë për shtyp në Sanaa se të liruarit ishin luftëtarë të forcave të mbështetura nga koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, të kapur në disa fronte, veçanërisht përgjatë kufirit saudit, dhe se mes tyre kishte të moshuar dhe të sëmurë që kishin kaluar vite në ndalim. Al-Murtada e cilësoi këtë si lirimin më i madh të njëanshëm të Huthi-ve që nga ndërhyrja e koalicionit në vitin 2015 dhe tha se numri i përgjithshëm i të liruarve me nismat e tyre të amnistisë ka arritur në 2,612, pa asnjë shkëmbim — shifra që nuk mundën të verifikohen në mënyrë të pavarur dhe për të cilat qeveria e Jemenit nuk komentoi menjëherë.

Lirimi, të cilin e raportoi edhe Al Jazeera në përditësimet e saj live, erdhi në të njëjtën ditë kur forcat e qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit njoftuan tërheqjen nga zona e Bab el-Mandebit për t’u përqendruar në mbrojtjen e Adenit, duke u lënë Huthi-ve kontrollin e terrenit mbi ngushticën strategjike. Luftimet mes Huthi-ve dhe forcave qeveritare rifilluan në korrik, duke thyer armëpushimin e ndërmjetësuar nga OKB-ja në vitin 2022, ndërsa grupi i lidhur me Iranin ka vijuar edhe sulmet me raketa dhe dronë ndaj Arabisë Saudite.

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