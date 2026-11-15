Aksioni “Stranac” në Mal të Zi: 163 masa ndaj të huajve, sekuestrohen armë dhe një automjet i kërkuar nga Interpoli
Sektori i Policisë Kufitare, gjatë aksionit "Stranac" më 13 dhe 14 nëntor, mori 163 masa ndaj shtetasve të huaj që shkelën Ligjin për të Huajt. Në Nikshiq u sekuestruan dy pushkë dhe 23 fishekë, ndërsa në pikën kufitare Vraćenovići–Deleuša u sekuestrua një Mercedes i kërkuar nga Interpoli i Wiesbadenit që nga korriku 2025.
Sektori i Policisë Kufitare, siç njofton RTCG sipas Drejtorisë së Policisë, zhvilloi më 13 dhe 14 nëntor aksionin “Stranac” për të kontrolluar ligjshmërinë e hyrjes, lëvizjes, qëndrimit dhe punës së shtetasve të huaj në Mal të Zi. Gjatë dy ditëve të aksionit u morën gjithsej 163 masa ndaj të huajve që shkelën Ligjin për të Huajt.
Sipas Drejtorisë së Policisë, masat përfshijnë vendime për anulimin e qëndrimit për 7 të huaj dhe ndalime hyrjeje për 3 të tjerë, ndërsa inspektorët për të huajt nisën nisma për ndërprerjen e lejeve të qëndrimit për 76 persona. Gjithashtu u lëshuan 68 urdhra/raporte për kundërvajtje, u mor një masë më e butë, ndërsa një person shprehu synimin për të kërkuar azil.
Në Nikshiq, më 14 nëntor, oficerët e Stacionit të Policisë Kufitare I Nikshiq, me urdhër kontrolli të Gjykatës Themelore në Nikshiq dhe në koordinim me prokurorin e Prokurorisë Themelore të Shtetit në Nikshiq, kontrolluan një shtëpi/shtëpizë dhe ambiente të tjera të përdorura nga N.D., shtetas i Bosnjës dhe Hercegovinës, dhe sekuestruan dy pushkë dhe 23 fishekë. Prokurori kompetent u informua dhe do të bëjë kualifikimin ligjor.
Natën, në pikën e përbashkët kufitare Vraćenovići–Deleuša, policia sekuestroi një automjet “Mercedes B 200 CDI” me targa gjermane, të drejtuar nga M.O. (23), shtetas i Turqisë, i kërkuar nga Zyra Qendrore Kombëtare e Interpolit në Wiesbaden. Zyra Qendrore Kombëtare e Interpolit në Podgoricë konfirmoi se automjeti kërkohej që nga 1 korriku 2025, ndërsa automjeti iu dorëzua Departamentit të Sigurisë në Nikshiq.
Në dy raste të ndara u zbuluan dokumente të falsifikuara dhe u ngritën kallëzime penale për falsifikim dokumentesh. Në pikën kufitare Kula, A.R. (51), shtetas i Kosovës, i cili udhëtonte me një “VW Golf Cabrio”, paraqiti një patentë italiane drejtimi, e cila u konfirmua si e falsifikuar me pajisje speciale, në bashkëpunim me oficerët e FRONTEX-it; ai u dërgua në Stacionin e Policisë Kufitare I Rožaje dhe prokurori i Prokurorisë Themelore të Shtetit në Rožaje urdhëroi që ai të sillej para prokurorit kompetent me kallëzim penal. Në pikën kufitare Dobrakovo, A.R. (37), shtetas i Bjellorusisë, paraqiti një patentë drejtimi të konfirmuar si të falsifikuar me ndihmën e FRONTEX-it; prokurori i Prokurorisë Themelore të Shtetit në Bijelo Polje urdhëroi që ai të sillej me kallëzim penal. Drejtoria e Policisë tha se do të vazhdojë kontrollet e intensifikuara dhe aktivitetet e koordinuara kundër të gjitha formave të krimit.
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