🌦️
Tiranë 17°C · Rrebesh i lehtë 15 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734
₿ CRYPTO
BTC $64,736 ▼ -1.32% ETH $1,810 ▼ -1.47% XRP $0.9581 ▼ -1.26% SOL $71.2000 ▼ -3.47%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734
15 Nën 2026
Breaking
Prokuroria spanjolle kërkon 22 vjet e 5 muaj burg për autorin e dyshuar të vrasjes së Artjol Ramajt Kallëzim penal ndaj Vuçiqit, Daçiqit, Bërnabiqit, Petkoviqit dhe Rakiqit për politikën e tyre ndaj Kosovës Saško Kedev hyn në Librin e Rekordeve Guinness si njeriu më i moshuar që ka ngjitur të 14 majat mbi 8.000 metra Policia në Berane sekuestron 74 kilogramë duhan të destinuar për tregti të paligjshme «You Don’t Belong Here» i Florin Şerban fiton Giraldillo-n e Artë në Festivalin Evropian të Filmit në Sevilje
Menu
Mali i Zi

Aksioni “Stranac” në Mal të Zi: 163 masa ndaj të huajve, sekuestrohen armë dhe një automjet i kërkuar nga Interpoli

Sektori i Policisë Kufitare, gjatë aksionit "Stranac" më 13 dhe 14 nëntor, mori 163 masa ndaj shtetasve të huaj që shkelën Ligjin për të Huajt. Në Nikshiq u sekuestruan dy pushkë dhe 23 fishekë, ndërsa në pikën kufitare Vraćenovići–Deleuša u sekuestrua një Mercedes i kërkuar nga Interpoli i Wiesbadenit që nga korriku 2025.

· 3 min lexim
Aksioni “Stranac” në Mal të Zi: 163 masa ndaj të huajve, sekuestrohen armë dhe një automjet i kërkuar nga Interpoli
Foto: Drejtoria e Policisë

Sektori i Policisë Kufitare, siç njofton RTCG sipas Drejtorisë së Policisë, zhvilloi më 13 dhe 14 nëntor aksionin “Stranac” për të kontrolluar ligjshmërinë e hyrjes, lëvizjes, qëndrimit dhe punës së shtetasve të huaj në Mal të Zi. Gjatë dy ditëve të aksionit u morën gjithsej 163 masa ndaj të huajve që shkelën Ligjin për të Huajt.

Sipas Drejtorisë së Policisë, masat përfshijnë vendime për anulimin e qëndrimit për 7 të huaj dhe ndalime hyrjeje për 3 të tjerë, ndërsa inspektorët për të huajt nisën nisma për ndërprerjen e lejeve të qëndrimit për 76 persona. Gjithashtu u lëshuan 68 urdhra/raporte për kundërvajtje, u mor një masë më e butë, ndërsa një person shprehu synimin për të kërkuar azil.

Në Nikshiq, më 14 nëntor, oficerët e Stacionit të Policisë Kufitare I Nikshiq, me urdhër kontrolli të Gjykatës Themelore në Nikshiq dhe në koordinim me prokurorin e Prokurorisë Themelore të Shtetit në Nikshiq, kontrolluan një shtëpi/shtëpizë dhe ambiente të tjera të përdorura nga N.D., shtetas i Bosnjës dhe Hercegovinës, dhe sekuestruan dy pushkë dhe 23 fishekë. Prokurori kompetent u informua dhe do të bëjë kualifikimin ligjor.

Natën, në pikën e përbashkët kufitare Vraćenovići–Deleuša, policia sekuestroi një automjet “Mercedes B 200 CDI” me targa gjermane, të drejtuar nga M.O. (23), shtetas i Turqisë, i kërkuar nga Zyra Qendrore Kombëtare e Interpolit në Wiesbaden. Zyra Qendrore Kombëtare e Interpolit në Podgoricë konfirmoi se automjeti kërkohej që nga 1 korriku 2025, ndërsa automjeti iu dorëzua Departamentit të Sigurisë në Nikshiq.

Në dy raste të ndara u zbuluan dokumente të falsifikuara dhe u ngritën kallëzime penale për falsifikim dokumentesh. Në pikën kufitare Kula, A.R. (51), shtetas i Kosovës, i cili udhëtonte me një “VW Golf Cabrio”, paraqiti një patentë italiane drejtimi, e cila u konfirmua si e falsifikuar me pajisje speciale, në bashkëpunim me oficerët e FRONTEX-it; ai u dërgua në Stacionin e Policisë Kufitare I Rožaje dhe prokurori i Prokurorisë Themelore të Shtetit në Rožaje urdhëroi që ai të sillej para prokurorit kompetent me kallëzim penal. Në pikën kufitare Dobrakovo, A.R. (37), shtetas i Bjellorusisë, paraqiti një patentë drejtimi të konfirmuar si të falsifikuar me ndihmën e FRONTEX-it; prokurori i Prokurorisë Themelore të Shtetit në Bijelo Polje urdhëroi që ai të sillej me kallëzim penal. Drejtoria e Policisë tha se do të vazhdojë kontrollet e intensifikuara dhe aktivitetet e koordinuara kundër të gjitha formave të krimit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu