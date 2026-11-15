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Bota

BUKURESHT – Rumania dislokon avionë luftarakë F-16 pasi u zbulua një objekt ajror pranë kufirit me Ukrainën

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avionë luftarakë F-16 pasi
  1. BUKURESHT, 15 nëntor /ATSH – AA/. – Rumania ka dislokuar dy avionë luftarakë F-16 pasi Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e vendit zbuloi një objekt ajror rreth 20 kilometra në verilindje të Valkoves, në Ukrainë,.

Sipas një deklarate të ministrisë, dy avionët, që i përkasin Forcave Ajrore Rumune dhe janë caktuar për detyrën e patrullimit ajror, u ngritën nga Baza e 86-të Ajrore në Fetesti.

Qendra Kombëtare e Komandës Ushtarake (core) njoftoi Inspektoratin e Përgjithshëm për Situatat Emergjente për aktivizimin e masave të alarmimit të banorëve në pjesët veriore dhe lindore të qarkut Tulcea.

Autoritetet thanë se informacione të mëtejshme do të bëhen të ditura në varësi të zhvillimit të situatës.

Ndërkohë, kryeministri rumun, Luca Niculescu, dënoi sulmet me dronë ndaj tre anijeve tregtare pranë bregdetit të vendit në Detin e Zi, duke u zotuar të bashkëpunojë me aleatët e NATO-s për të forcuar sigurinë rajonale pas incidenteve të fundit.

“Këto incidente janë të papranueshme dhe përbëjnë shkelje të së drejtës ndërkombëtare”, tha Niculescu në një postim në rrjetin social amerikan X, duke shtuar se lufta e Rusisë kundër Ukrainës po e përkeqëson situatën e sigurisë në Detin e Zi.

Anijet u goditën të shtunën në mbrëmje dhe gjatë natës pranë Sulinës, një qytet portual rumun i vendosur në pikën ku lumi Danub derdhet në Detin e Zi.

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