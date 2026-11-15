Haaland për City-n: Bëra zgjedhjen e duhur, shikoni trofetë që kam fituar
Erling Haaland, i cili shënoi në fitoren 3-1 ndaj Uellsit në Ligën e Kombeve, u mor në pyetje në lidhje me procedurat ligjore që përfshijnë Manchester Cityn, për skandalin me shkelje të shumta të rregulloreve financiare të Premier Ligës. Klubi u shpall fajtor për 114 nga 115 akuzat fillestare, me numrin total të akuzave që më pas u rrit në 130. Akuzat mbulojnë një sërë çështjesh, duke përfshirë zbulimin e informacionit financiar, pagesat për lojtarët dhe trajnerët, pajtueshmërinë me rregulloret e UEFA-s dhe bashkëpunimin me hetuesit e Premier Ligës.
Norvegjezi iu përgjigj pyetjeve të gazetarit të TV 2 duke rishikuar fazat e karrierës së tij futbollistike, duke theksuar se sa larg ishte nga të luajturit në nivelin më të lartë në atë kohë: “Hetimi mbulon periudhën nga viti 2009 deri në vitin 2018. Në vitin 2009 luajta për ekipin Bryne Under-9, në vitin 2010 për ekipin Under-10, në vitin 2011 për ekipin Under-11. Në vitin 2012 për ekipin Under-12 dhe në vitin 2013 për ekipin Under-13. A të vazhdojmë? Nuk ka nevojë të kalojmë nëpër të gjithë listën”.
Më pas ai vazhdoi të shpjegonte vështirësitë e komentimit mbi një çështje ligjore: “Kjo është një pyetje që e kam të vështirë t’i përgjigjem, sepse është një betejë ligjore. Është një çështje midis Premier League dhe Manchester City, e cila do të shqyrtohet nga një komision. A duhet të jem unë ai që përgjigjet? Nuk jam shumë i sigurt”.
Më vonë ai pranoi se nuk i kuptonte plotësisht detajet e procedurës: “Mendoj se disa përgjigje do të vijnë përfundimisht, por nuk e di se kur. Nuk kam lexuar shumë për këtë çështje, për të qenë i sinqertë. Jam i përqendruar të përpiqem të bëj më të mirën time për Manchester Cityn, një klub ku nënshkrova një kontratë pesëvjeçare në vitin 2022 dhe një marrëveshje të re nëntëvjeçare e gjysmë në fund të vitit 2024. Mendoj se kjo thotë gjithçka. Unë jam një lojtar i Cityt dhe jam jashtëzakonisht i lumtur këtu”.
Së fundmi, gazetari u përpoq të kuptonte nëse situata e klubit mund të ndikonte në vlerësimin e tij për të ardhmen, por, përsëri, norvegjezi e përsëriti qëndrimin e tij, duke mos lënë vend për interpretim subjektiv: “E kuptoj që doni të fitoni një titull, por siç thashë, unë nënshkrova një kontratë afatgjatë në vitin 2024. Do të thoja se bëra një zgjedhje të shkëlqyer duke iu bashkuar Cityt në vitin 2022. Të gjithë mund të biem dakord për këtë. Nuk jam unë ai që e thotë, por shikoni trofetë që kam fituar dhe si jam zhvilluar brenda dhe jashtë fushës”.
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