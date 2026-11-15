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Kosova

Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”, katër të lënduar dhe rruga Prizren–Zhur e bllokuar

Një aksident me disa automjete në segmentin Prizren–Zhur të autostradës "Ibrahim Rugova" la katër persona të lënduar pasditen e së dielës; policia konfirmon se rruga është e bllokuar në të dy drejtimet.

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Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”, katër të lënduar dhe rruga Prizren–Zhur e bllokuar

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot pasdite, të dielën, në autostradën “Ibrahim Rugova”, në segmentin Prizren–Zhur, ku janë përfshirë disa automjete, siç njofton KosovaPress.

Sipas informacioneve të para, aksidenti ka ndodhur rreth orës 14:00, ndërsa nga përplasja janë lënduar katër persona.

Zëdhënësi i policisë, Daut Hoxha, ka konfirmuar për KosovaPress se shkalla e lëndimeve të të lënduarve mund të përcaktohet vetëm pasi të mbërrijnë informacionet nga stafi mjekësor.

Rruga nga Prizreni drejt Zhurit dhe anasjelltas nuk është e kalueshme, pasi automjetet e aksidentuara bllokojnë rrugën.

Hoxha u ka bërë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të jenë të vëmendshëm në respektimin e shenjave dhe rregullave të trafikut. Njësitë e policisë kanë mbërritur në vendin e ngjarjes dhe po merren me rastin.

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