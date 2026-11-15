Estonia akuzon GRU-në ruse për tentativë zjarrvënieje ndaj prodhuesit të dronëve Threod Systems, tetë të ndaluar
Estonia ka akuzuar Rusinë për një tentativë sabotazhi ndaj industrisë së saj të mbrojtjes, pasi tetë persona u ndaluan pas një tentative zjarrvënieje ndaj kompanisë Threod Systems, e cila prodhon dronë zbulimi dhe sulmi me rreze të gjatë veprimi. Siç njofton ERR, prokurorja e përgjithshme Astrid Asi tha në një konferencë për shtyp të dielën se tentativa ndodhi në orën 03:06 të së shtunës, më 14 nëntor, kur autorët tentuan të hynin në pronën e kompanisë në Viimsi, në veri të Talinit, për t’i vënë zjarrin.
Sipas autoriteteve, tentativa u ndalua nga ekipi i sigurisë së Threod Systems dhe kompania nuk pësoi dëme të konsiderueshme. Të tetë të ndaluarit janë banorë të Letonisë fqinje dhe u ndaluan nga Shërbimi i Sigurisë së Brendshme (KAPO) dhe Policia e Kufirit. Siç raporton Politico, pesë prej tyre janë lënë në paraburgim.
Drejtori i përgjithshëm i KAPO-s, Margo Palloson, tha se kundërzbulimi ka konfirmuar se pas tentativës qëndron Rusia dhe se ajo u koordinua nga agjencia e inteligjencës ushtarake ruse, GRU. Kryeministri Kristen Michal deklaroi se Estonia po përgatitet për mundësinë e mbylljes së kufirit me Rusinë, “për të ulur rreziqet për njerëzit tanë dhe sigurinë kombëtare”, ndërsa Ministria e Mbrojtjes theksoi: “Nuk do të frikësohemi. Së bashku me aleatët tanë, do të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën dhe t’i qëndrojmë fort agresionit rus.”
Tentativa e fundit vjen pas sulmit me zjarrvënie ndaj Milrem Robotics në gusht, kompani që furnizon Ukrainën me mjete tokësore pa pilot; autoritetet estoneze fajësuan zyrtarisht inteligjencën ruse për atë incident në shtator. KAPO ka paralajmëruar se Rusia po synon gjithnjë e më shumë prodhuesit evropianë të mbrojtjes për të penguar prodhimin ushtarak dhe dërgesat për Ukrainën. Hetimi për tentativën e së shtunës vijon.
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