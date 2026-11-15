Kriza te Liberty Steel Dalzell vë në pikëpyetje çelikun britanik për tri anije të reja të Marinës Mbretërore
Marina Mbretërore britanike po përballet me pikëpyetje nëse tri anijet e saj të reja do të ndërtohen me çelik britanik, pasi furnizuesi i saj skocez po kalon vështirësi financiare gjithnjë e më të thella. Siç njofton The Guardian, uzina e pllakave Liberty Steel Dalzell në Motherwell ka pasur vështirësi javët e fundit për të paguar faturat dhe punëtorët, sipas disa personave me njohuri për operacionet e saj.
Uzina ka një porosi për 34 mijë tonë pllaka metalike për anijet mbështetëse të flotës (FSS) të Marinës, të cilat do të ndërtohen në Belfast nga ndërtuesi shtetëror spanjoll i anijeve Navantia, në një kontratë prej 1,6 miliardë paundësh. Anija e parë FSS, 216 metra e gjatë dhe e projektuar për të transportuar municione, ushqime dhe furnizime për Marinën, pritet të dorëzohet në vitin 2031. Dalzell është e vetmja uzinë në Britani e aftë të prodhojë pllakat e nevojshme, por prodhimi i saj ka qenë i kufizuar prej dy vjetësh për shkak të mungesës së kapitalit qarkullues.
Operatori kombëtar i sistemit të energjisë, Neso, paraqiti muajin e kaluar një kërkesë likuidimi kundër kompanisë për tarifa të papaguara të transmetimit të energjisë; borxhi tani kuptohet se është shlyer dhe kërkesa pritet të tërhiqet. Pagat e punëtorëve janë vonuar dy herë muajt e fundit, përfshirë në fund të tetorit, ndërsa ofruesi i pensioneve Aviva ka njoftuar se aktualisht nuk mund të pranojë kontribute të mëtejshme pensioni për anëtarët e skemës. Edhe kompania e sigurisë së objektit, sipas raportimit, u largua fundjavën e kaluar për shkak të faturave të papaguara.
Vështirësitë e Dalzell-it lidhen me pronarin e saj, Gupta Family Group (GFG) Alliance, të kontrolluar nga manjati i metaleve Sanjeev Gupta, bizneset e të cilit janë nën presion financiar prej vitesh pas falimentimit në 2021 të huadhënësit të tyre kryesor, Greensill Capital, dhe mbeten nën hetim nga Zyra e Mashtrimeve të Rënda. Sindikata Community kërkoi një plan të qëndrueshëm për të ardhmen afatgjatë të uzinës, duke paralajmëruar se nëse Liberty nuk prodhon dot tani, ndërhyrja e qeverisë do të bëhet e pashmangshme. Qeveria tha se po e ndjek nga afër situatën, ndërsa një zëdhënës i GFG-së deklaroi se uzina është rinisur dhe se kontrata me Navantia-n mbetet në fuqi.
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