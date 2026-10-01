I dërgonte nxënëses 13-vjeçare mesazhe erotike, del para Gjykatës mësuesi 60-vjeçar!
Sapo ka mbërritur në ambientet e gjykatës së shkallës së parë të rrethit gjyqësor Fier, mësuesi 60-vjeçar Madrid Sula.
Ai dyshohet se i dërgonte mesazhe me përmbajtje erotike një nxënëseje 13-vjeçare duke komunikuar në mënyrë të papërshtatshme me të miturën.
13-vjeçarja e cila ka qenë në gjendje të rënduar psikologjike u ka treguar prindërve, fillimisht nënës e më pas babait, të cilët kanë bërë denoncim pranë policisë së Lushnjes.
Pas administrimit të mesazheve dhe verifikimeve të kryera policia ka arrestuar mësuesin ndërsa materialet i janë nënshtruar procedurave të mëtejshme ligjore. 60-vjeçari do të dalë sot para trupit gjykues të përbërë nga gjyqtar Noel Veizi dhe prokuror Skerdi Sinanaj.
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