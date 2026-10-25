Zelensky: këtë javë në Bruksel takim sigurie me SHBA-në, Ukrainën, BE-në dhe NATO-n
Presidenti ukrainas njoftoi se takimi, ku do të diskutohen garancitë e sigurisë dhe nismat për përfundimin e luftës, planifikohet të martën-mërkurën, pas bisedimeve të Oslo-s dhe takimit të Witkoff-it me Putinin në Shën Petersburg
Këtë javë në Bruksel do të mbahet një takim sigurie me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, Ukrainës, Bashkimit Evropian dhe NATO-s, ku do të diskutohen nismat për përfundimin e luftës. Kështu njoftoi presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, në një intervistë për emisionin “TSN.Tyzhden”, siç njofton Ukrinform.
Zelensky theksoi se të martën e kaluar në Oslo nuk u zhvilluan vetëm bisedimet e tij me të dërguarin special të presidentit amerikan, Steve Witkoff, me pjesëmarrjen e presidentit të Finlandës, Alexander Stubb, dhe kryeministrit të Norvegjisë, Jonas Gahr Støre, por edhe negociata në një rreth shumë më të gjerë — me këshilltarët e sigurisë të liderëve të Britanisë së Madhe, Francës dhe Italisë, si edhe me shefin e kabinetit të presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, Björn Seibert.
“Tani ata nuk duan më një përmbledhje të shkurtër për negociatat e Witkoff-it në Rusi, por duan të flasin gjerësisht për sigurinë, për garancitë, për BE-në; duan një takim këtë javë në Bruksel — amerikanët, Ukraina, BE-ja në nivel presidenti dhe NATO-ja në nivel të sekretarit të përgjithshëm. Një takim të tillë e planifikojmë tashmë për të martën-mërkurën”, tha Zelensky, duke shtuar se Brukseli është selia edhe e NATO-s, edhe e Bashkimit Evropian.
Sipas Ukrinform-it, më 20 tetor në Oslo Zelensky zhvilloi bisedime me Witkoff-in, me pjesëmarrjen e Støre-s dhe Stubb-it, ndërsa më 21 tetor Witkoff-i u takua me presidentin rus Vladimir Putin në Shën Petersburg. Më herët, sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, njoftoi se SHBA-ja e ka ftuar Putinin në samitin e G20-s, ndërsa Zelensky ka shprehur mendimin se samiti i G20-s mund të bëhet platformë për një takim trepalësh rezultativ mes Ukrainës, SHBA-së dhe Rusisë.
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