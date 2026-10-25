🌫️
Tiranë 12°C · Mjegull 25 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 103.27 ▲0%
ARI 4,008 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687
₿ CRYPTO
BTC $80,557 ▲ +0.03% ETH $2,351 ▲ +0.28% XRP $1.3001 ▲ +0.66% SOL $101.7300 ▲ +0.29%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲0 % ARI 4,008 ▲0 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲0 % ARI 4,008 ▲0 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687
25 Tet 2026
Breaking
Joseph: Kosova ta shfrytëzojë Specialen për të avancuar drejt Këshillit të Evropës Shefi i Delegacionit të BE-së në Serbi: Jemi thellësisht të shqetësuar për incidentet e dhunshme në vendvotime Mbyllen vendvotimet në Serbi, nis numërimi i votave: RIK pret procesverbalin e parë rreth orës 21:15 Plagosi me thikë 19-vjeçarin në Korçë, arrestohet 23-vjeçari! Kishte thyer arrestin shtëpiak, iu gjet edhe drogë Zelensky: Rusia do të bëjë gjithçka që banorët e Oleshky-t të evakuohen drejt saj
Menu
Ukraina

Zelensky: këtë javë në Bruksel takim sigurie me SHBA-në, Ukrainën, BE-në dhe NATO-n

Presidenti ukrainas njoftoi se takimi, ku do të diskutohen garancitë e sigurisë dhe nismat për përfundimin e luftës, planifikohet të martën-mërkurën, pas bisedimeve të Oslo-s dhe takimit të Witkoff-it me Putinin në Shën Petersburg

· 2 min lexim
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky (Foto: Ukrinform)

Këtë javë në Bruksel do të mbahet një takim sigurie me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, Ukrainës, Bashkimit Evropian dhe NATO-s, ku do të diskutohen nismat për përfundimin e luftës. Kështu njoftoi presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, në një intervistë për emisionin “TSN.Tyzhden”, siç njofton Ukrinform.

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Pamje arkiv

Zelensky theksoi se të martën e kaluar në Oslo nuk u zhvilluan vetëm bisedimet e tij me të dërguarin special të presidentit amerikan, Steve Witkoff, me pjesëmarrjen e presidentit të Finlandës, Alexander Stubb, dhe kryeministrit të Norvegjisë, Jonas Gahr Støre, por edhe negociata në një rreth shumë më të gjerë — me këshilltarët e sigurisë të liderëve të Britanisë së Madhe, Francës dhe Italisë, si edhe me shefin e kabinetit të presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, Björn Seibert.

“Tani ata nuk duan më një përmbledhje të shkurtër për negociatat e Witkoff-it në Rusi, por duan të flasin gjerësisht për sigurinë, për garancitë, për BE-në; duan një takim këtë javë në Bruksel — amerikanët, Ukraina, BE-ja në nivel presidenti dhe NATO-ja në nivel të sekretarit të përgjithshëm. Një takim të tillë e planifikojmë tashmë për të martën-mërkurën”, tha Zelensky, duke shtuar se Brukseli është selia edhe e NATO-s, edhe e Bashkimit Evropian.

Sipas Ukrinform-it, më 20 tetor në Oslo Zelensky zhvilloi bisedime me Witkoff-in, me pjesëmarrjen e Støre-s dhe Stubb-it, ndërsa më 21 tetor Witkoff-i u takua me presidentin rus Vladimir Putin në Shën Petersburg. Më herët, sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, njoftoi se SHBA-ja e ka ftuar Putinin në samitin e G20-s, ndërsa Zelensky ka shprehur mendimin se samiti i G20-s mund të bëhet platformë për një takim trepalësh rezultativ mes Ukrainës, SHBA-së dhe Rusisë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu