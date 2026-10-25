Zelensky: Rusia do të bëjë gjithçka që banorët e Oleshky-t të evakuohen drejt saj
Presidenti ukrainas paralajmëroi se Moska do të çminojë rrugët në mënyrë që njerëzit e bllokuar në qytetin e pushtuar të shkojnë drejt Rusisë, ndërsa regjimi i qetësisë nga 27 tetori, i propozuar nga pala amerikane, do të zgjasë disa ditë për ardhjen e misioneve humanitare
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, shprehu bindjen se Rusia do të bëjë gjithçka që banorët e Oleshky-t të pushtuar, të cilët pritet të evakuohen pas hyrjes në fuqi të regjimit të qetësisë më 27 tetor, të shkojnë në drejtim të Rusisë dhe të mbeten atje. Kështu deklaroi ai në një intervistë për emisionin “TSN.Tyzhden”, siç njofton Ukrinform.
“Pa dyshim, Rusia do të bëjë gjithçka për të çminuar në mënyrë që këta njerëz të shkojnë në drejtim të Rusisë dhe të mbeten atje. Ata nuk do të shkojnë deri aty sa thjesht t’i lënë njerëzit të lirë. Një pjesë e njerëzve, pa dyshim, në një format apo tjetër do të evakuohet në Ukrainë, në pjesën e Ukrainës që ne e kontrollojmë”, tha Zelensky, duke theksuar rëndësinë se sa prej njerëzve të bllokuar në Oleshky do të mund të shpëtohen, të cilëve Ukraina, sipas tij, do t’u japë gjithçka dhe do t’i mbështesë.
Kreu i shtetit ukrainas kujtoi se vetë rusët e bllokuan dhe e minuan rrugën dhe e granatuan zonën, dhe paralajmëroi se shoqëria ukrainase duhet të jetë gati për mënyrën se si Moska do ta paraqesë evakuimin — për shembull, duke pretenduar se mijëra njerëz duan të shkojnë në Rusi.
Zelensky bëri të ditur se regjimin e qetësisë nga 27 tetori e propozoi pala amerikane dhe se ai nuk mund të zgjasë vetëm një ditë, por disa ditë, sepse në zonë duhet të mbërrijnë misionet humanitare — amerikanë, ukrainas dhe rusë në terren. Ai shtoi se ombudsmani ukrainas ka marrë prej tij detyrën përkatëse, se çështja është diskutuar edhe me Shërbimin e Sigurisë dhe me ushtrinë, dhe se, nëse rrugët çminohen, njerëzit thjesht do të nisen në këmbë.
Siç është njoftuar më herët, Ukraina dhe Rusia kanë rënë dakord për një armëpushim lokal në Oleshky të rajonit të Khersonit, i cili hyn në fuqi natën e 27 tetorit, për të lejuar dërgimin e ndihmës humanitare dhe përgatitjen e evakuimit të civilëve përmes një korridori të sigurt të dakorduar.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.