I vuri zjarrin tokës në Divjakë, kapet pranë vatrës së flakëve 29-vjeçari i dyshuar
Një 29-vjeçar është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Divjakë, pasi dyshohet se ka shkaktuar një zjarr në fshatin Kryekuq, i cili rrezikonte të përhapej drejt pyllit të Parkut Kombëtar të Divjakës.
Ngjarja u regjistrua sot, rreth orës 13:25, kur shërbimet e Policisë morën njoftim për një vatër zjarri në këtë zonë.
Si pasojë e zjarrit, u dogj një sipërfaqe toke me bimësi të egër dhe shkurre.
Pranë vatrës së zjarrit, Policia kapi shtetasin me inicialet A. M., 29 vjeç, banues në Divjakë, i cili dyshohet si autor i zjarrvënies.
I riu është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Divjakë për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale.
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