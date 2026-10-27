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Kronika

I vuri zjarrin tokës në Divjakë, kapet pranë vatrës së flakëve 29-vjeçari i dyshuar

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pranë vatrës së

Një 29-vjeçar është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Divjakë, pasi dyshohet se ka shkaktuar një zjarr në fshatin Kryekuq, i cili rrezikonte të përhapej drejt pyllit të Parkut Kombëtar të Divjakës.

Ngjarja u regjistrua sot, rreth orës 13:25, kur shërbimet e Policisë morën njoftim për një vatër zjarri në këtë zonë.

Si pasojë e zjarrit, u dogj një sipërfaqe toke me bimësi të egër dhe shkurre.

Pranë vatrës së zjarrit, Policia kapi shtetasin me inicialet A. M., 29 vjeç, banues në Divjakë, i cili dyshohet si autor i zjarrvënies.

I riu është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Divjakë për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale.

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