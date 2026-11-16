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Moda

Keke Palmer sjell stilin Y2K në tapetin portokalli: top sateni burgundy dhe pantallona me lule, me djalin Leo në krah

Aktorja u kthye në ceremoninë ku u rrit si yll i Nickelodeon-it — këtë herë si nënë, prezantuese dhe e nominuar — me një look lozonjar të frymëzuar nga vitet 2000.

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Keke Palmer me djalin Leo në tapetin portokalli të Kids' Choice Awards 2026

Keke Palmer solli një look lozonjar të frymëzuar nga vitet 2000 në edicionin e 39-të të Nickelodeon Kids’ Choice Awards, të shtunën më 14 nëntor në CBS Television City në Los Anxhelos. Aktorja dhe prezantuesja mori pjesë si prezantuese dhe e nominuar, dhe e ktheu daljen në një dalje familjare, me djalin e saj trevjeçar Leodis “Leo” Jackson dhe dy mbesat, Ali dhe Aaliyah, siç njofton Fashion Times.

Për tapetin portokalli, Palmer kishte zgjedhur një top sateni burgundy-magenta me konstruksion të frymëzuar nga korsetë, rripa të hollë spageti dhe qepje vertikale, të kombinuar me pantallona të gjera krem me print lulesh botanike rozë e të gjelbra. Look-un e plotësuan takat metalike bronzi-kafe me majë, syzet futuristike me kornizë argjendi dhe një qafore zinxhir argjendi, me vathë rrethorë dhe byzylykë të shtresuar.

Elementet më të qarta Y2K ishin topi i ngushtë prej sateni, pantallonat e gjera dhe syzet deklaratë, ndërsa flokët e gjatë kuqërremtë në kafe, me onde të lira dhe ndarje në mes, e mbyllën stilimin. Duke folur me Entertainment Tonight, Palmer e përshkroi rikthimin në ceremoninë e Nickelodeon-it si një moment “full-circle”: këtë herë u kthye si nënë, pas rritjes në atë rrjet.

Gjatë transmetimit live, ajo doli në skenë si prezantuese me Leo-n në krah dhe bëri shaka për shkallën e produksionit: “Kam parë shumë Kids’ Choice Awards. Ju këtë vit paskeni para”. Ceremonia u transmetua për herë të parë njëkohësisht në Nickelodeon dhe CBS; Palmer ishte e nominuar në kategorinë e podcast-it të preferuar për “Baby, This Is Keke Palmer”, çmim që shkoi për LOL Podcast. Më vonë po atë mbrëmje, ajo ndërroi look-un me një krijim mbrëmjeje të Sergio Hudson për galanë Baby2Baby.

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