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NBA

Dončić shënon 43 pikë, Lakers mbijetojnë rikthimin e Suns dhe fitojnë 131-123 për fitoren e tetë radhazi

· 2 min lexim
Dončić shënon 43 pikë, Lakers mbijetojnë rikthimin e Suns dhe fitojnë 131-123 për fitoren e tetë radhazi
LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 19: Luka Doncic #77 and Austin Reaves #15 of the Los Angeles Lakers in the first half against the Charlotte Hornets at Crypto.com Arena on February 19, 2025 in Los Angeles, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Ronald Martinez/Getty Images)

Los Angeles Lakers fituan 131-123 ndaj Phoenix Suns të dielën, më 15 nëntor 2026, në Phoenix, dhe e zgjatën serinë e fitoreve në tetë ndeshje radhazi, siç njofton Associated Press. Lakers e kontrolluan ndeshjen nga fillimi deri në fund, pa e lëshuar asnjëherë epërsinë, edhe pse Suns u rikthyen fuqishëm në periodën e katërt.

Luka Doncic ishte ylli i ndeshjes me 43 pikë, 9 asistime, pesë trepikësha dhe 12 nga 14 gjuajtje të lira. Ai shënoi 20 pikë në periodën e parë dhe 25 deri në pushimin e pjesës së parë. Sipas Reuters, kjo ishte ndeshja e gjashtë e Doncic me 40 ose më shumë pikë këtë sezon dhe e dhjeta radhazi me të paktën 30 pikë, ndërsa ai mbetet golashënuesi kryesor i NBA-së.

Lakers luajtën pa Austin Reaves, i cili mungoi për shkak të një mavijosjeje në thembërin e majtë, të pësuar të mërkurën ndaj Milwaukee. Në vendin e tij si titullar luajti Quentin Grimes, i cili shënoi 22 pikë, me 7 nga 10 gjuajtje nga fusha dhe 5 nga 6 trepikësha. Walker Kessler shtoi 14 pikë dhe 12 kërcime, për double-double-in e tij të tetë, ndërsa Collin Sexton shënoi 16 pikë nga stoli.

Lakers shënuan 11 pikët e para të ndeshjes dhe e çuan epërsinë deri në 31 pikë, 101-70, kur kishin mbetur 1:47 nga perioda e tretë. Ata hynë në periodën e katërt me epërsi 104-80, pas një dominimi të plotë në tri periodat e para.

Suns u rikthyen në periodën e katërt, duke e fituar atë 43-27. Collin Gillespie shënoi 26 pikë, 12 prej tyre në periodën e katërt, me pesë trepikësha, ndërsa Luke Kennard shtoi 18 pikë. Devin Booker shënoi 17 pikë me 4 nga 14 gjuajtje dhe nuk luajti në periodën e katërt. Një shtrirje e Gillespie e ngushtoi rezultatin në 126-121, kur kishte mbetur 1:05 nga fundi.

Grimes e mbylli ndeshjen me një trepikësh me tabelë, rreth 34 sekonda para fundit, për 129-121, dhe Doncic e vulosi fitoren me dy gjuajtje të lira. Me këtë fitore, Lakers shkojnë në 12-2, ndërsa Suns bien në 5-7 dhe e mbyllën serinë prej shtatë ndeshjesh në shtëpi me bilanc 4-3. Lakers presin Charlotte të martën, ndërsa Suns luajnë në Denver të hënën.

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