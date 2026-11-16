Dončić shënon 43 pikë, Lakers mbijetojnë rikthimin e Suns dhe fitojnë 131-123 për fitoren e tetë radhazi
Los Angeles Lakers fituan 131-123 ndaj Phoenix Suns të dielën, më 15 nëntor 2026, në Phoenix, dhe e zgjatën serinë e fitoreve në tetë ndeshje radhazi, siç njofton Associated Press. Lakers e kontrolluan ndeshjen nga fillimi deri në fund, pa e lëshuar asnjëherë epërsinë, edhe pse Suns u rikthyen fuqishëm në periodën e katërt.
Luka Doncic ishte ylli i ndeshjes me 43 pikë, 9 asistime, pesë trepikësha dhe 12 nga 14 gjuajtje të lira. Ai shënoi 20 pikë në periodën e parë dhe 25 deri në pushimin e pjesës së parë. Sipas Reuters, kjo ishte ndeshja e gjashtë e Doncic me 40 ose më shumë pikë këtë sezon dhe e dhjeta radhazi me të paktën 30 pikë, ndërsa ai mbetet golashënuesi kryesor i NBA-së.
Lakers luajtën pa Austin Reaves, i cili mungoi për shkak të një mavijosjeje në thembërin e majtë, të pësuar të mërkurën ndaj Milwaukee. Në vendin e tij si titullar luajti Quentin Grimes, i cili shënoi 22 pikë, me 7 nga 10 gjuajtje nga fusha dhe 5 nga 6 trepikësha. Walker Kessler shtoi 14 pikë dhe 12 kërcime, për double-double-in e tij të tetë, ndërsa Collin Sexton shënoi 16 pikë nga stoli.
Lakers shënuan 11 pikët e para të ndeshjes dhe e çuan epërsinë deri në 31 pikë, 101-70, kur kishin mbetur 1:47 nga perioda e tretë. Ata hynë në periodën e katërt me epërsi 104-80, pas një dominimi të plotë në tri periodat e para.
Suns u rikthyen në periodën e katërt, duke e fituar atë 43-27. Collin Gillespie shënoi 26 pikë, 12 prej tyre në periodën e katërt, me pesë trepikësha, ndërsa Luke Kennard shtoi 18 pikë. Devin Booker shënoi 17 pikë me 4 nga 14 gjuajtje dhe nuk luajti në periodën e katërt. Një shtrirje e Gillespie e ngushtoi rezultatin në 126-121, kur kishte mbetur 1:05 nga fundi.
Grimes e mbylli ndeshjen me një trepikësh me tabelë, rreth 34 sekonda para fundit, për 129-121, dhe Doncic e vulosi fitoren me dy gjuajtje të lira. Me këtë fitore, Lakers shkojnë në 12-2, ndërsa Suns bien në 5-7 dhe e mbyllën serinë prej shtatë ndeshjesh në shtëpi me bilanc 4-3. Lakers presin Charlotte të martën, ndërsa Suns luajnë në Denver të hënën.
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