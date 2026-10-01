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Kronika

Iljazaj: Nëse SHISH ka përgjuar prokurorë për interesa personale, jemi para një skandali

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Analisti Elvis Iljazaj ishte i ftuar në “Now me Erla Mëhillin”, ku foli për mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare lidhur me çështjen e masës së sigurisë ndaj ish-drejtoreshës së SHISH, Vlora Hyseni.

Iljazaj u ndal te kompetencat e SHISH-it për përgjimin dhe theksoi se mbledhja e informacionit duhet të lidhet me çështje të sigurisë kombëtare.

“SHISH-i mund të përgjojë këdo teorikisht për arsye të sigurisë kombëtare. Për këtë është: të mbledhë informacione për sigurinë kombëtare, jo të mbledhë informacione për luftën brenda klaneve apo në interesa personale. Nëse ka elemente të sigurisë kombëtare të tipit kur ka dyshime se një prokuror po bashkëpunon me shërbime informative të një shteti tjetër, mund të përgjojë edhe një prokuror, nëse ka arsye të sigurisë kombëtare. Por nëse bëhet për luftëra personale dhe interesa personale, atëherë përbën skandal. Nëse prokuroria ka të dhëna që janë përgjuar, mund të hapë hetim për këtë gjë”, tha ai.

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